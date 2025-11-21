Android-смартфони дратують: 5 недоліків, які найбільше дратують користувачів

Часто вважається, що смартфони Android виграють у iPhone, — тому що їхня ОС більш різноманітна і відкрита порівняно з iOS. Але все-таки є і проблеми, які зустрічаються навіть на найкращих Android-гаджетах.

Зазвичай роздратування користувачів викликають деякі моменти програмного забезпечення, зазначає techradar.com. До цього додаються і так звані апаратні проблеми, які не можна вирішити, просто помінявши один телефон Android на інший. Видання називає 5 таких дратівливих моментів.

Очікування оновлень ПЗ

Коли Apple випускає оновлення iOS, воно практично одразу стає доступним для всіх сумісних із ним гаджетів. Тому iPhone отримують виправлення помилок, оновлення безпеки та нові функції протягом кількох днів після запуску оновлення.

У випадку з оновленнями Android від Google термін може розтягуватися на місяці. Якщо ви власник смартфона Pixel, то вам пощастило, але це все ж несправедливо по відношенню до власників інших пристроїв. А пов'язане таке відставання якраз з різноманітністю і свободою Android, — адже інші виробники вносять власні зміни в Android, і їм потрібен час на свої доопрацювання. Так що тут різноманітність інтерфейсів і програмних функцій Android грає в мінус.

Ненадійне розблокування

Це ще один момент, за який хвалять iPhone, адже розблокування через Face ID — це зручно і безпечно. У випадку з Android це вже не зовсім так: тут системи розблокування засновані на розпізнаванні двомірних зображень, а Face ID використовує тривимірне. Виходить, що Android-смартфон легше обдурити, використовуючи просто фотографію обличчя.

Щоправда, в Android часто є сканер відбитків пальців. Теж по-своєму непогано, але все-таки це не замінює Face ID.

Брак додатків

Здавалося б, на Android є безліч чудових додатків та ігор. Але при цьому є такі, які завантажуються на iOS, а на Android — ні.

Наприклад, на iOS є чудовий застосунок камери Halide і застосунок календаря Fantastical. Що стосується ігор, то на iOS можна придбати релізи AAA-класу, як-от Death Stranding і Resident Evil Village. А ось на Android вони недоступні.

Надлишкове ПЗ

Це одна з головних претензій користувачів. Часто на ваш Android-смартфон за замовчуванням встановлюються різні сторонні додатки через угоди, укладені виробником телефону. Особливо часто таке зустрічається на бюджетних моделях.

Звісно, нав'язані додатки можна видалити, якщо вони вам не потрібні, але необхідність щоразу наводити лад на новому Android-пристрої справді дратує.

Короткий термін підтримки

Раніше телефони на базі Android не отримували оновлень протягом багатьох років, і навіть для висококласних моделей оновлення часто обмежувалися лише двома-трьома роками. Зараз ситуація інша — флагманам обіцяють п'ять або навіть сім років підтримки (як, наприклад, моделі Samsung Galaxy S25).

Але бюджетні моделі на кшталт Motorola і Nokia досі в програші. Багато важливих оновлень для них недоступні, і це зводить нанівець весь ефект економії.

При цьому раніше повідомлялося, що в чомусь смартфони iPhone все ще відстають від Android. Зокрема, серед недоліків експерти називали слабкого голосового помічника Siri і занадто замкнуту екосистему iOS.