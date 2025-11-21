Серверы Cloudflare снова подверглись масштабному сбою

Повторный сбой привел к неполадкам в работе ряда западных сайтов и онлайн-сервисов.

Предыдущий сбой сервиса Cloudflare произошел 18 ноября, задев сайты по всему миру, в том числе и в Украине, пострадал даже сайт Фокуса. И теперь пользователи вновь сообщают о масштабном сбое, пишет Insider Wire и ряд других ресурсов.

Сообщают о сбое на сайтах Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok и других.

Что такое Cloudflare и почему он важен

Cloudflare позиционирует себя как "одну из крупнейших сетей в мире" с "миллионами интернет-ресурсов".

Ключевая услуга компании — технологии, обеспечивающие доступность сайтов во время высокой нагрузки — будь то резкий рост количества посетителей или атака, направленная на вывод ресурса из строя.

В самой простой модели интернета компьютер запрашивает сайт, сервер передает данные, и они отображаются на экране. В таких случаях серверы могут перегружаться запросами, работать медленно или полностью отключаться.

Компании вроде Cloudflare находятся между пользователями и оригинальными сайтами. Их более устойчивые дата-центры позволяют обслуживать сайты быстро и надежно.

Но это означает, что проблемы у Cloudflare или подобных компаний могут мгновенно выводить сайты из строя. И поскольку их инструменты используют множество различных ресурсов, сбои могут парализовать сотни сайтов по всему миру.

Напомним, Фокус подробно писал о предыдущем сбое в Cloudflare и позиции компании.

А 15 ноября произошел сбой в украинском приложении "Дія".