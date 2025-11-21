Сервери Cloudflare знову зазнали масштабного збою

Повторний збій призвів до неполадок у роботі низки західних сайтів та онлайн-сервісів.

Попередній збій сервісу Cloudflare стався 18 листопада, зачепивши сайти по всьому світу, зокрема і в Україні, постраждав навіть сайт Фокусу. І тепер користувачі знов повідомляють про масштабний збій, пише Insider Wire та низка інших ресурсів.

Повідомляють про збій на сайтах Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok та інших.

Що таке Cloudflare і чому він важливий

Cloudflare позиціонує себе як "одну з найбільших мереж у світі" з "мільйонами інтернет-ресурсів".

Ключова послуга компанії — технології, що забезпечують доступність сайтів під час високого навантаження — чи то різке зростання кількості відвідувачів, чи то атака, спрямована на виведення ресурсу з ладу.

У найпростішій моделі інтернету комп'ютер запитує сайт, сервер передає дані, і вони відображаються на екрані. У таких випадках сервери можуть перевантажуватися запитами, працювати повільно або повністю відключатися.

Компанії на кшталт Cloudflare перебувають між користувачами та оригінальними сайтами. Їхні більш стійкі дата-центри дають змогу обслуговувати сайти швидко і надійно.

Але це означає, що проблеми у Cloudflare або подібних компаній можуть миттєво виводити сайти з ладу. І оскільки їхні інструменти використовують безліч різних ресурсів, збої можуть паралізувати сотні сайтів по всьому світу.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про попередній збій у Cloudflare та позицію компанії.

