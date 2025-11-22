Найден дешевый источник энергии: мужчина 8 лет питает батареями от ноутбука весь дом (фото)

Энтузиаст вот уже 8 лет подряд использует 1000 ячеек от ноутбуков и солнечные панели для бесперебойного питания бытовой техники. Проект получил название Glubux.

Проект доказывает, как тщательная сортировка ячеек и грамотное применение солнечной энергии превратили старые батареи в надежный источник энергии для дома, пишет interestingengineering.com.

Пользователь, известный в сети под псевдонимом Glubux, начал документировать свой проект на форуме Second Life Storage в конце 2016 года. Спустя столько лет его установка продолжает работать без единой серьезной поломки. Это также редкий пример долгосрочной энергетической независимости, основанной на использовании использованных батарей для ноутбуков и постоянных экспериментах, говорится в материале.

Энергия из подручных материалов

Glubux начинал с малого. В ноябре 2016 года у него было несколько солнечных панелей, старый аккумулятор от вилочного погрузчика и простой план.

Відео дня

"Я уже вырабатываю часть необходимой мне электроэнергии. У меня на крыше установлена ​​солнечная панель мощностью 1,4 кВт, старый аккумулятор для вилочного погрузчика на 24 В 460 А·ч, контроллер заряда Victron MPPT 100/50, понижающий преобразователь напряжения Victron с 24 В до 12 В и инвертор Victron на 3 кВА", — написал он.

Аккумуляторные ячейки от старых ноутбуков для проекта Glubux Фото: Second Life Storage/Glubux

К тому времени он собрал около 650 аккумуляторов от ноутбуков. Вскоре Glubux столкнулся с проблемой. В комплектах для ноутбуков были элементы разного возраста. Некоторые быстро разряжались, нарушая работу системы. Неравномерный ток создавал проблемы в первые месяцы. Энтузиаст начал проверять каждый элемент. Он отбраковывал слабые элементы и объединял более мощные в блоки по 100 ампер-часов. Эти блоки были установлены в стойках в сарае, который он построил около дома. Сарай стал ядром системы, где размещались аккумуляторы, контроллеры и инверторы для защиты от ежедневного износа.

Масштабирование энергосистемы

Инженер-любитель добавил еще 24 солнечные панели мощностью 440 Вт каждая. Теперь они заряжают аккумуляторы даже в короткие зимние дни.

Он также продолжал собирать батареи для ноутбуков, пока не насобирал 1000, затем разобрал каждую, отсортировал ячейки по емкости и переделал их в стабильные модули.

Аккумулятор для вилочного погрузчика остался в системе и служил буфером во время предварительного тестирования и до сих пор помогает сглаживать нагрузки.

Аккумуляторные ячейки от старых ноутбуков для проекта Glubux Фото: Second Life Storage/Glubux

Сегодня система работает от 24 вольт и питает преобразователь мощностью 3 кВА, который питает дом. Бытовая техника и освещение работают без перебоев, сообщает СМИ. В доме сохраняется освещение во время отключений электросети, которые затрагивают весь район.

Издание Scienceclock сообщает, что система работает непрерывно уже 8 лет: "с тех пор ни одна ячейка батареи не вышла из строя". Этот показатель впечатлил многих любителей, следивших за проектом. За годы работы общая емкость накопителя выросла с 7 кВт⋅ч до 56 кВт⋅ч благодаря новым установкам. Теперь система выдерживает длительные периоды облачности и поддерживает стабильную выработку энергии до возвращения солнечного света.

"То, что начиналось как небольшая публикация на форуме, превратилось в редкую долгосрочную демонстрацию жизни без электросети. Инженер также продемонстрировал на своем примере, как отслужившая свое электроника может питать дом, если использовать ее разумно", — заключают авторы.

Ранее мы писали о том, что создана "неубиваемая" батарея, ей не страшен 100-градусный мороз. Американские ученые показали натрий-ионный аккумулятор, стабильно работающий при экстремально низких температурах вплоть до -100°C. Технология может стать незаменимой для освоения Арктики, применения в космосе и для хранения энергии от солнечных панелей и ветряков в суровом климате.