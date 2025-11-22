Знайдено дешеве джерело енергії: чоловік 8 років живить батареями від ноутбука весь будинок (фото)

Ентузіаст ось уже 8 років поспіль використовує 1000 комірок від ноутбуків і сонячні панелі для безперебійного живлення побутової техніки. Проєкт отримав назву Glubux.

Проєкт доводить, як ретельне сортування комірок і грамотне застосування сонячної енергії перетворили старі батареї на надійне джерело енергії для дому, пише interestingengineering.com.

Користувач, відомий у мережі під псевдонімом Glubux, почав документувати свій проект на форумі Second Life Storage наприкінці 2016 року. Через стільки років його установка продовжує працювати без жодної серйозної поломки. Це також рідкісний приклад довгострокової енергетичної незалежності, що ґрунтується на використанні використаних батарей для ноутбуків і постійних експериментах, йдеться в матеріалі.

Енергія з підручних матеріалів

Glubux починав з малого. У листопаді 2016 року в нього було кілька сонячних панелей, старий акумулятор від навантажувача і простий план.

Відео дня

"Я вже виробляю частину необхідної мені електроенергії. У мене на даху встановлена сонячна панель потужністю 1,4 кВт, старий акумулятор для вилочного навантажувача на 24 В 460 А-год, контролер заряду Victron MPPT 100/50, понижувальний перетворювач напруги Victron з 24 В до 12 В та інвертор Victron на 3 кВА", — написав він.

Акумуляторні комірки від старих ноутбуків для проекту Glubux Фото: Second Life Storage/Glubux

На той час він зібрав близько 650 акумуляторів від ноутбуків. Незабаром Glubux зіткнувся з проблемою. У комплектах для ноутбуків були елементи різного віку. Деякі швидко розряджалися, порушуючи роботу системи. Нерівномірний струм створював проблеми в перші місяці. Ентузіаст почав перевіряти кожен елемент. Він відбраковував слабкі елементи й об'єднував потужніші в блоки по 100 ампер-годин. Ці блоки були встановлені в стійках у сараї, який він побудував біля будинку. Сарай став ядром системи, де розміщувалися акумулятори, контролери та інвертори для захисту від щоденного зносу.

Масштабування енергосистеми

Інженер-аматор додав ще 24 сонячні панелі потужністю 440 Вт кожна. Тепер вони заряджають акумулятори навіть у короткі зимові дні.

Він також продовжував збирати батареї для ноутбуків, поки не назбирав 1000, потім розібрав кожну, впорядкував осередки за ємністю і переробив їх у стабільні модулі.

Акумулятор для вилочного навантажувача залишився в системі та слугував буфером під час попереднього тестування і досі допомагає згладжувати навантаження.

Акумуляторні комірки від старих ноутбуків для проекту Glubux Фото: Second Life Storage/Glubux

Сьогодні система працює від 24 вольт і живить перетворювач потужністю 3 кВА, який живить будинок. Побутова техніка та освітлення працюють без перебоїв, повідомляє ЗМІ. У будинку зберігається освітлення під час відключень електромережі, які зачіпають весь район.

Видання Scienceclock повідомляє, що система працює безперервно вже 8 років: "відтоді жодна комірка батареї не вийшла з ладу". Цей показник вразив багатьох аматорів, які стежили за проєктом. За роки роботи загальна ємність накопичувача зросла з 7 кВт⋅год до 56 кВт⋅год завдяки новим установкам. Тепер система витримує тривалі періоди хмарності та підтримує стабільне вироблення енергії до повернення сонячного світла.

"Те, що починалося як невелика публікація на форумі, перетворилося на рідкісну довгострокову демонстрацію життя без електромережі. Інженер також продемонстрував на своєму прикладі, як електроніка, що відслужила своє, може живити будинок, якщо використовувати її розумно", — підсумовують автори.

Раніше ми писали про те, що створено "невбивану" батарею, їй не страшний 100-градусний мороз. Американські вчені показали натрій-іонний акумулятор, що стабільно працює за екстремально низьких температур аж до -100°C. Технологія може стати незамінною для освоєння Арктики, застосування в космосі і для зберігання енергії від сонячних панелей і вітряків у суворому кліматі.