Батареи электрокаров будут заряжаться за 3 минуты: что придумали ученые
Hyundai намерена сократить время зарядки электромобилей до трех минут, чтобы те не уступали в удобстве бензиновым аналогам на заправке.
Хотя актуальные модели Hyundai, такие как IONIQ 5 и IONIQ 6, уже находятся в лидерах по скорости зарядки, в компании уверены, что этого недостаточно для массового перехода на электротягу. Текущие достижения позволяют пополнить запас энергии с 10% до 80% примерно за 18 минут, однако инженеры трудятся над показателями иного уровня, пишет Electrek.
Тайрон Джонсон, глава Европейского технического центра Hyundai Motor, объясняет стремление к трехминутной зарядке ожиданиями клиентов. Водители привыкли к определенному ритму жизни, и необходимость ждать 20-30 минут на зарядной станции вызывает у них дискомфорт.
Джонсон отмечает, что проблема кроется скорее в восприятии, чем в реальности. Многие водители тревожатся о том, что заряд кончится в неподходящий момент, и им срочно понадобится проехать сотни километров. Возможность зарядиться за три минуты должна полностью устранить этот психологический барьер, уравняв электромобили с бензиновыми машинами по удобству эксплуатации.
Как все реализуют
Чтобы план стал реальностью, Hyundai работает над внедрением передовых зарядных систем мощностью 400 кВт. Сейчас компания рекламирует поддержку станций на 350 кВт, но в реальных условиях скорость зарядки часто ограничивается 250 кВт из-за температуры батареи и ограничений самой станции.
Переход на 400 кВт обеспечит необходимую скорость без необходимости устанавливать в автомобили огромные и тяжелые батареи, которые лишь увеличивают стоимость транспорта. Таким образом компания планирует не только ускорить процесс зарядки, но и сохранить эффективность и доступность своих электрокаров.
В гонке за скоростью зарядки Hyundai не одинока. Porsche Taycan уже способен принимать заряд мощностью до 320 кВт, а новые модели, такие как Lucid Gravity и электрический Porsche Cayenne, также нацелены на пиковую мощность в 400 кВт. Это делают возможным в том числе стабильные батареи нового поколения, не страдающие от перегрева при таких значениях.
Ранее сообщалось, что две "секретные" технологии преобразили электрокары. Сегодня в электромобилях применяются два малоизвестных, но инновационных решения из серии полупроводников. Карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN) приходят на смену старому кремнию. Они делают электрокары эффективнее, ускоряя зарядку и уменьшая выделение тепла.