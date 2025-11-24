Батареи электрокаров будут заряжаться за 3 минуты: что придумали ученые

Hyundai намерена сократить время зарядки электромобилей до трех минут, чтобы те не уступали в удобстве бензиновым аналогам на заправке.

Хотя актуальные модели Hyundai, такие как IONIQ 5 и IONIQ 6, уже находятся в лидерах по скорости зарядки, в компании уверены, что этого недостаточно для массового перехода на электротягу. Текущие достижения позволяют пополнить запас энергии с 10% до 80% примерно за 18 минут, однако инженеры трудятся над показателями иного уровня, пишет Electrek.

Тайрон Джонсон, глава Европейского технического центра Hyundai Motor, объясняет стремление к трехминутной зарядке ожиданиями клиентов. Водители привыкли к определенному ритму жизни, и необходимость ждать 20-30 минут на зарядной станции вызывает у них дискомфорт.

Відео дня

Джонсон отмечает, что проблема кроется скорее в восприятии, чем в реальности. Многие водители тревожатся о том, что заряд кончится в неподходящий момент, и им срочно понадобится проехать сотни километров. Возможность зарядиться за три минуты должна полностью устранить этот психологический барьер, уравняв электромобили с бензиновыми машинами по удобству эксплуатации.

Зарядный порт Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов

Как все реализуют

Чтобы план стал реальностью, Hyundai работает над внедрением передовых зарядных систем мощностью 400 кВт. Сейчас компания рекламирует поддержку станций на 350 кВт, но в реальных условиях скорость зарядки часто ограничивается 250 кВт из-за температуры батареи и ограничений самой станции.

Переход на 400 кВт обеспечит необходимую скорость без необходимости устанавливать в автомобили огромные и тяжелые батареи, которые лишь увеличивают стоимость транспорта. Таким образом компания планирует не только ускорить процесс зарядки, но и сохранить эффективность и доступность своих электрокаров.

В гонке за скоростью зарядки Hyundai не одинока. Porsche Taycan уже способен принимать заряд мощностью до 320 кВт, а новые модели, такие как Lucid Gravity и электрический Porsche Cayenne, также нацелены на пиковую мощность в 400 кВт. Это делают возможным в том числе стабильные батареи нового поколения, не страдающие от перегрева при таких значениях.

Ранее сообщалось, что две "секретные" технологии преобразили электрокары. Сегодня в электромобилях применяются два малоизвестных, но инновационных решения из серии полупроводников. Карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN) приходят на смену старому кремнию. Они делают электрокары эффективнее, ускоряя зарядку и уменьшая выделение тепла.