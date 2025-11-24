Батареї електрокарів заряджатимуться за 3 хвилини: що придумали вчені

Hyundai має намір скоротити час зарядки електромобілів до трьох хвилин, щоб ті не поступалися в зручності бензиновим аналогам на заправці.

Хоча актуальні моделі Hyundai, такі як IONIQ 5 і IONIQ 6, уже перебувають у лідерах за швидкістю заряджання, у компанії впевнені, що цього недостатньо для масового переходу на електротягу. Поточні досягнення дають змогу поповнити запас енергії з 10% до 80% приблизно за 18 хвилин, однак інженери працюють над показниками іншого рівня, пише Electrek.

Тайрон Джонсон, голова Європейського технічного центру Hyundai Motor, пояснює прагнення до трихвилинної зарядки очікуваннями клієнтів. Водії звикли до певного ритму життя, і необхідність чекати 20-30 хвилин на зарядній станції викликає у них дискомфорт.

Джонсон зазначає, що проблема криється скоріше в сприйнятті, ніж у реальності. Багато водіїв тривожаться про те, що заряд скінчиться в невідповідний момент, і їм терміново знадобиться проїхати сотні кілометрів. Можливість зарядитися за три хвилини має повністю усунути цей психологічний бар'єр, зрівнявши електромобілі з бензиновими машинами за зручністю експлуатації.

Зарядний порт Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов

Як усе реалізують

Щоб план став реальністю, Hyundai працює над впровадженням передових зарядних систем потужністю 400 кВт. Наразі компанія рекламує підтримку станцій на 350 кВт, але в реальних умовах швидкість зарядки часто обмежується 250 кВт через температуру батареї та обмеження самої станції.

Перехід на 400 кВт забезпечить необхідну швидкість без необхідності встановлювати в автомобілі величезні та важкі батареї, які лише збільшують вартість транспорту. Таким чином компанія планує не тільки прискорити процес зарядки, а й зберегти ефективність і доступність своїх електрокарів.

У перегонах за швидкістю зарядки Hyundai не самотня. Porsche Taycan вже здатний приймати заряд потужністю до 320 кВт, а нові моделі, такі як Lucid Gravity і електричний Porsche Cayenne, також націлені на пікову потужність у 400 кВт. Це роблять можливим, зокрема, стабільні батареї нового покоління, які не страждають від перегріву за таких значень.

Раніше повідомлялося, що дві "секретні" технології змінили електрокари. Сьогодні в електромобілях застосовуються два маловідомих, але інноваційних рішення із серії напівпровідників. Карбід кремнію (SiC) і нітрид галію (GaN) приходять на зміну старому кремнію. Вони роблять електрокари ефективнішими, прискорюючи зарядку і зменшуючи виділення тепла.