Не отвечайте: хакеры атаковали миллиарды пользователей Android "безобидным" вопросом

Компания Google предупредила владельцев Android-смартфонов о масштабной мошеннической атаке. Начинается все со вполне невинного сообщения, но, если вы на него отвечаете, то становитесь потенциальной жертвой.

Владельцам iPhone тоже надо быть бдительными, предупреждает The Sun. Не исключено, что атака направлена вообще на всех пользователей сети. Это один из самых распространенных видов мошеннических текстов, который условно называется Bait and Wait ("примани и выжидай").

Любое мошенничество начинается с неожиданного контакта, поясняют специалисты Google. В том случае, которые описывается, афера начинается с простого вопроса вроде: "Ты меня помнишь?". Выглядит вполне безобидно – но на то и расчет.

"Это медленный, манипуляторский подход, основанный на построении ложных отношений с человеком в течение долгого времени", – говорят эксперты. В таком сообщении вроде бы нет никаких тревожных сигналов или "красных флажков", ведь на этом этапе мошенник ставит себе целью просто установить контакт и начать разговор.

Дальше варианты развития событий могут варьироваться, но прослеживается определенный сценарий. Переход к следующей фазе называется "тактика манипуляции": когда контакт установлен, злоумышленник старается завоевать ваше доверие. Он может притворяться старым знакомым, агентом по найму, рекрутером – и для большей достоверности использовать ваши личные данные, собранные из открытых источников (например, через интернет легко можно узнать ваше имя или должность).

Опытный преступник может вести эту игру очень долго – недели или даже месяцы, – прежде чем о чем-то попросить. Впрочем, психотип потенциальной жертвы мошенники тоже учитывают – иногда они, наоборот, "проворачивают" всю операцию за час, используя эффект неожиданности.

Третья фаза заключается в том, чтобы украсть ваши данные или деньги (ведь это и есть целью аферистов). После того, как установлено надежное доверие, мошенники используют эту эмоциональную связь, чтобы обратиться с якобы срочной просьбой о деньгах или финансовой информации.

Как не стать жертвой мошенников

Специалисты Google дают несколько рекомендаций, которые помогут пользователям не попасться на удочку.

Не спешите. Мошенники часто создают атмосферу чего-то срочного, требующего немедленной реакции. Не поддавайтесь эмоциям и уделите время на то, чтобы позадавать вопросы.

Проверяйте информацию. Сохраняйте критичность мышления и анализируйте то, что вам говорят. Может оказаться так, что эмоционально окрашенные фразы на самом деле не имеют смысла.

Ничего не отправляйте неясному собеседнику. Ни одно респектабельное агентство (если аферист представляется его сотрудником) никогда не потребует оплату или ваши персональные данные прямо на месте.

Также сообщалось, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема становится особенно актуальной в сезон летних отпусков или зимних праздников, когда люди много путешествуют и часто пользуются открытыми сетями Wi-Fi.