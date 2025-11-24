Не відповідайте: хакери атакували мільярди користувачів Android "нешкідливим" запитанням

Компанія Google попередила власників Android-смартфонів про масштабну шахрайську атаку. Починається все з цілком невинного повідомлення, але, якщо ви на нього відповідаєте, то стаєте потенційною жертвою.

Власникам iPhone теж треба бути пильними, попереджає The Sun. Не виключено, що атака спрямована взагалі на всіх користувачів мережі. Це один із найпоширеніших видів шахрайських текстів, який умовно називається Bait and Wait ("примани і вичікуй").

Будь-яке шахрайство починається з несподіваного контакту, пояснюють фахівці Google. У тому випадку, який описується, афера починається з простого запитання на кшталт: "Ти мене пам'ятаєш?". Виглядає цілком нешкідливо — але на те й розрахунок.

"Це повільний, маніпуляторський підхід, що ґрунтується на побудові хибних стосунків із людиною впродовж тривалого часу", — кажуть експерти. У такому повідомленні начебто немає жодних тривожних сигналів чи "червоних прапорців", адже на цьому етапі шахрай ставить собі за мету просто встановити контакт і почати розмову.

Далі варіанти розвитку подій можуть варіюватися, але простежується певний сценарій. Перехід до наступної фази називається "тактика маніпуляції": коли контакт встановлено, зловмисник намагається завоювати вашу довіру. Він може прикидатися старим знайомим, агентом із найму, рекрутером — і для більшої вірогідності використовувати ваші особисті дані, зібрані з відкритих джерел (наприклад, через інтернет легко можна дізнатися ваше ім'я або посаду).

Досвідчений злочинець може вести цю гру дуже довго — тижні чи навіть місяці, — перш ніж про щось попросити. Утім, психотип потенційної жертви шахраї теж ураховують — іноді вони, навпаки, "провертають" усю операцію за годину, використовуючи ефект несподіванки.

Третя фаза полягає в тому, щоб вкрасти ваші дані або гроші (адже це і є метою аферистів). Після того, як встановлено надійну довіру, шахраї використовують цей емоційний зв'язок, щоб звернутися з нібито терміновим проханням про гроші або фінансову інформацію.

Як не стати жертвою шахраїв

Фахівці Google дають кілька рекомендацій, які допоможуть користувачам не попастися на вудку.

Не поспішайте. Шахраї часто створюють атмосферу чогось термінового, що вимагає негайної реакції. Не піддавайтеся емоціям і приділіть час на те, щоб поставити запитання.

Перевіряйте інформацію. Зберігайте критичність мислення й аналізуйте те, що вам говорять. Може виявитися так, що емоційно забарвлені фрази насправді не мають сенсу.

Нічого не надсилайте неясному співрозмовнику. Жодне респектабельне агентство (якщо аферист представляється його співробітником) ніколи не зажадає оплату або ваші персональні дані прямо на місці.

Також повідомлялося, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема стає особливо актуальною в сезон літніх відпусток або зимових свят, коли люди багато подорожують і часто користуються відкритими мережами Wi-Fi.