Смартфоны Xiaomi будет не узнать: новые функции повысят производительность в разы

Китайская компания Xiaomi использует на своих смартфонах систему HyperOS на базе Android. Там есть множество функций, которые постоянно обновляются, и важно не пропустить очередное обновление, чтобы заставить свои гаджеты работать по-новому.

С помощью нескольких дополнительных улучшений можно повысить качество изображения и отзывчивость, а также создать более понятный пользовательский интерфейс, пишет xiaomitime.com. Издание рассказывает про самые полезные улучшения, которые специалисты советуют задействовать на телефонах Xiaomi.

Улучшение обработки изображений

Тут пригодится Google Camera (GCam) – приложение для Android, которое поможет усовершенствовать динамический диапазон, баланс экспозиции и качество ночной съемки на устройствах с HyperOS. Многие модели Xiaomi используют алгоритмы HDR+ и Night Sight от GCam, особенно в сочетании с правильной конфигурацией XML.

Для установки GCam вам потребуется загрузить APK-файл и импортировать XML-профиль. Подходящая конфигурация обеспечивает корректную настройку цветов, сопоставление сенсоров и поддержку расширенных функций.

После создания каталога /GCam/Configs/ надо дважды нажать на черную рамку видоискателя, чтобы импортировать XML-файл. Этот шаг обеспечивает корректную калибровку процессора обработки сигналов изображения Xiaomi.

Настройка интерфейса HyperOS

Инструменты визуальной и звуковой настройки позволяют сделать свой смартфон более удобным и индивидуальным.

Например, HyperOS позволяет полностью перенастроить мелодию рингтона, – тут можно выбрать собственную мелодию на звонок, импортируя локальные аудиофайлы. Для выбора или загрузки новых мелодий достаточно перейти в раздел "Настройки"→ "Звук и вибрация". А для устройств с двумя SIM-картами можно для каждой "симки" выбрать свою мелодию.

Что касается визуала, то иногда HyperOS ограничивает анимированные обои с погодой на устройствах среднего уровня для экономии ресурса. Чтобы восстановить полноценную анимацию высокого разрешения, понадобится установка пакета Weather. Эта версия изначально разработана для планшетов Xiaomi, но эффективно работает и на смартфонах компании

Оптимизация жестов и лаунчеров

HyperOS ограничивает поддержку полноэкранных жестов, если сторонние лаунчеры установлены по умолчанию.

Такие инструменты, как Fluid Navigation Gestures (FNG), обеспечивают поддержку жестов через службы доступности Android. А это, в свою очередь, поможет избежать системных уязвимостей и одновременно предоставит настраиваемые элементы управления свайпом.

Оптимизация с помощью ADB Debloater

Универсальный инструмент для Android ADB Debloater с открытым исходным кодом позволяет удалить ненужные приложения без рута-доступа. При этом он повышает эффективность использования оперативной памяти и снижает энергопотребление в фоновом режиме. В случае, если у вас смартфон Xiaomi, лучше воспользоваться инструментом Xiaomi ADB/Fastboot Tools.

Корректировка масштаба анимации

Установка масштаба Window, Transition и Animator в значение 0,5x мгновенно повышает скорость работы пользователя. Эти изменения уменьшают визуальную задержку, но при этом не влияют на реальный уровень производительности.

Ранее сообщалось, что старые смартфоны Xiaomi работают лучше новых. Среди моделей, которые эксперты рекомендуют купить в 2025 году, назывались Poco X5 Pro 5G (2023 года) и серия Xiaomi Mi 10 (2020 года).