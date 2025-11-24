Смартфони Xiaomi буде не впізнати: нові функції підвищать продуктивність у рази

Китайська компанія Xiaomi використовує на своїх смартфонах систему HyperOS на базі Android. Там є безліч функцій, які постійно оновлюються, і важливо не пропустити чергове оновлення, щоб змусити свої гаджети працювати по-новому.

За допомогою декількох додаткових поліпшень можна підвищити якість зображення і чуйність, а також створити більш зрозумілий користувальницький інтерфейс, пише xiaomitime.com. Видання розповідає про найкорисніші поліпшення, які фахівці радять задіяти на телефонах Xiaomi.

Поліпшення обробки зображень

Тут у пригоді стане Google Camera (GCam) — застосунок для Android, який допоможе вдосконалити динамічний діапазон, баланс експозиції та якість нічної зйомки на пристроях з HyperOS. Багато моделей Xiaomi використовують алгоритми HDR+ і Night Sight від GCam, особливо в поєднанні з правильною конфігурацією XML.

Для встановлення GCam вам потрібно завантажити APK-файл та імпортувати XML-профіль. Відповідна конфігурація забезпечує коректне налаштування кольорів, зіставлення сенсорів і підтримку розширених функцій.

Після створення каталогу /GCam/Configs/ треба двічі натиснути на чорну рамку видошукача, щоб імпортувати XML-файл. Цей крок забезпечує коректне калібрування процесора обробки сигналів зображення Xiaomi.

Налаштування інтерфейсу HyperOS

Інструменти візуального та звукового налаштування дають змогу зробити свій смартфон зручнішим та індивідуальнішим.

Наприклад, HyperOS дає змогу повністю переналаштувати мелодію рингтона, — тут можна вибрати власну мелодію на дзвінок, імпортуючи локальні аудіофайли. Для вибору або завантаження нових мелодій достатньо перейти в розділ "Налаштування"→ "Звук і вібрація". А для пристроїв з двома SIM-картами можна для кожної "сімки" вибрати свою мелодію.

Що стосується візуалу, то іноді HyperOS обмежує анімовані шпалери з погодою на пристроях середнього рівня для економії ресурсу. Щоб відновити повноцінну анімацію з високою роздільною здатністю, знадобиться встановлення пакета Weather. Ця версія від початку розроблена для планшетів Xiaomi, але ефективно працює і на смартфонах компанії

Оптимізація жестів і лаунчерів

HyperOS обмежує підтримку повноекранних жестів, якщо сторонні лаунчери встановлені за замовчуванням.

Такі інструменти, як Fluid Navigation Gestures (FNG), забезпечують підтримку жестів через служби доступності Android. А це, своєю чергою, допоможе уникнути системних вразливостей і водночас надасть настроювані елементи керування свайпом.

Оптимізація за допомогою ADB Debloater

Універсальний інструмент для Android ADB Debloater з відкритим вихідним кодом дає змогу видалити непотрібні додатки без рута-доступу. При цьому він підвищує ефективність використання оперативної пам'яті та знижує енергоспоживання у фоновому режимі. У разі, якщо у вас смартфон Xiaomi, краще скористатися інструментом Xiaomi ADB/Fastboot Tools.

Коригування масштабу анімації

Встановлення масштабу Window, Transition і Animator у значення 0,5x миттєво підвищує швидкість роботи користувача. Ці зміни зменшують візуальну затримку, але при цьому не впливають на реальний рівень продуктивності.

Раніше повідомлялося, що старі смартфони Xiaomi працюють краще за нові. Серед моделей, які експерти рекомендують купити у 2025 році, називалися Poco X5 Pro 5G (2023 року) і серія Xiaomi Mi 10 (2020 року).