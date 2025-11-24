Названы лучшие смартфоны за свои деньги: топ-3 бюджетные модели 2025 года (фото)

Сегодня в сегменте доступных и среднебюджетных телефонов есть новинки с приятным соотношением цены и качества.

Фокус собрал тройку самых сбалансированных моделей, предлагающих максимум возможностей за свои деньги. В рейтинг вошли как доступные решения для базовых задач, так и мощные "середняки".

Xiaomi Redmi 15

Главная фишка устройства — гигантская батарея нового типа (Si/C) емкостью 7000 мАч. Смартфон уверенно проживает два дня от аккумулятора, а также поддерживает 33-ваттную зарядку.

Смартфон получил крупный 6,9-дюймовый IPS-экран с частотой обновления до 144 Гц и разрешением FHD+ (2340x1080). За производительность отвечает проверенный процессор Qualcomm Snapdragon 685, которого достаточно для относительно плавного интерфейса и нетребовательных игр. Камера представлена 50-мегапиксельным основным модулем, который делает неплохие снимки при хорошем освещении. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64.

Смартфон Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Из минусов стоит отметить отсутствие разъема для наушников 3,5 мм и тот факт, что в жизни заявленные 144 Гц мало где увидишь — 120 Гц остаются стандартным значением.

Цена в Украине: от 6 799 грн (6/128 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Впервые в серии Redmi Note появилась полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфон можно погружать под воду. Экран здесь почти что топового уровня: яркая 120-герцевая AMOLED-матрица на 6,67 дюйма (2712х1220, 68 млрд цветов) с поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Внутри установлен чип среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 Ultra — быстродействие в повседневных задачах будет отличным. Камера — сильная сторона модели: основной модуль на 200 Мп с оптической стабилизацией делает детализированные снимки даже ночью. Есть также сверхширик (8 Мп) и макро (2 Мп). Батарея на 5110 мАч, пусть и не рекордная, держит заряд уверенно, но скорость зарядки (45 Вт) могла быть и выше.

К недостаткам можно отнести отсутствие слота для карт памяти и разъема для наушников, а также то, что смартфон дебютировал на версии ОС Android 14, а не 15.

Цена в Украине: 12 999 грн (8/256 ГБ).

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro оснащен самым мощным процессором в этом списке — MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Это делает его лучшим выбором для геймеров и тех, кто хочет максимальной скорости работы.

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Дисплей — 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2712x1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Корпус имеет защиту по стандартам IP68/IP69. Главная камера на 50 Мп снимает качественно и поддерживает OIS, в наличии также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Смартфон поставляется с ОС Android 15 и оболочкой HyperOS 2. Имеется сверхбыстрая зарядка на 90 Вт, восполняющая емкую батарею на 6000 мАч всего за 42 минуты.

Цена в Украине: 15 999 грн (8/256 ГБ).

