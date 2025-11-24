Самые быстрые смартфоны Xiaomi: какие модели имеют лучший процессор (фото)

Китайский бренд Xiaomi держится в лидерах производителей смартфонов. Причем компания заботится обо всех категориях пользователей: хорошими процессорами оснащены и флагманские, и средние, и даже бюджетные модели.

Часто телефоны Xiaomi выбирают фанаты мобильных игр, отмечает xiaomitime.com. Но, даже если вы не являетесь завзятым геймером, высокая производительность имеет значение. Издание разбирает разные линейки смартфонов Xiaomi в контексте скорости и эффективности.

POCO F

Эта серия считается одной из самых популярных и быстрых. Даже в самых графически сложных играх смартфоны POCO F проявляют себя отлично, – в первую очередь, благодаря премиальным процессорам Snapdragon 8 Elite. Кроме того, у них есть мощная система охлаждения и AMOLED-дисплеи с высокой частотой обновления.

Смартфон Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Емкость аккумуляторов в серии POCO F различается в зависимости от модели – от 4520 мАч в POCO F3 до 5000 мАч в POCO F5 и 5160 мАч в POCO F5 Pro. В любом случае, это очень выносливые телефоны, способные долго работать автономно, не теряя при этом производительности.

Xiaomi T

Это серия смартфонов среднего класса, почти с той же высокой производительностью, что и у флагманов, но при этом по меньшей цене. Процессор зависит от модели: например, в Xiaomi 11T установлен MediaTek Dimensity 1200-Ultra, в Xiaomi 12T – Dimensity 8100-Ultra, в Xiaomi 13T – Dimensity 8200-Ultra, а в Xiaomi 14T и 15T – Dimensity 8300-Ultra и Dimensity 8400-Ultra соответственно.

Смартфон Xiaomi 11T Фото: gsmarena.com

В более ранних моделях – к примеру, в Xiaomi 10T, – используется процессор Qualcomm Snapdragon 865.

Емкость аккумулятора у разных моделей варьируется от 4000 до 6000 мАч:

Xiaomi Redmi 9T – батарея 6000 мАч;

Xiaomi Redmi Note 8T – 4000 мАч;

Xiaomi 13T / 14T / Mi 11T – 5000 мАч;

Xiaomi Redmi Note 9T – 6000 мАч.

Эту линейку тоже хвалят за хорошую систему охлаждения с испарительной камерой и яркие дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Довольны будут не только геймеры, но и обычные пользователи, привыкшие к выполнению повседневных задач.

POCO X

Вполне достойный "бюджетник" с процессором Qualcomm, хоть и не новейших модификаций. POCO X3 Pro работает на Qualcomm Snapdragon 860 (2021 года), POCO X4 Pro – на Snapdragon 695, POCO X6 5G – на Snapdragon 7s Gen 2. Обычно такие смартфоны оснащены AMOLED-экранами, а модель POCO X3 Pro, выпущенная в марте 2021 года, предлагает экран IPS LCD, с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400x1080 и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Xiaomi Poco X7 Фото: expertreviews.co.uk

Что касается аккумулятора, то его емкость для этой серии в среднем составляет 5000 мАч. Например, POCO X3 NFC и X3 Pro работают на батарее 5160 мАч, POCO X6 Pro – 5000 мАч, POCO X4 GT емкость составляет 5080 мАч.

Также стало известно, что скрытое обновление на смартфонах Xiaomi заставит их работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, которое часто остается незамеченным пользователями.