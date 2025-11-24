Найшвидші смартфони Xiaomi: які моделі мають найкращий процесор (фото)

Китайський бренд Xiaomi тримається в лідерах виробників смартфонів. Причому компанія піклується про всі категорії користувачів: хорошими процесорами оснащені і флагманські, і середні, і навіть бюджетні моделі.

Часто телефони Xiaomi обирають фанати мобільних ігор, зазначає xiaomitime.com. Але, навіть якщо ви не є завзятим геймером, висока продуктивність має значення. Видання розбирає різні лінійки смартфонів Xiaomi в контексті швидкості та ефективності.

POCO F

Ця серія вважається однією з найпопулярніших і найшвидших. Навіть у найбільш графічно складних іграх смартфони POCO F проявляють себе відмінно, — в першу чергу, завдяки преміальним процесорам Snapdragon 8 Elite. Крім того, у них є потужна система охолодження і AMOLED-дисплеї з високою частотою оновлення.

Смартфон Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

Ємність акумуляторів у серії POCO F різниться залежно від моделі — від 4520 мАг у POCO F3 до 5000 мАг у POCO F5 і 5160 мАг у POCO F5 Pro. У будь-якому разі, це дуже витривалі телефони, здатні довго працювати автономно, не втрачаючи при цьому продуктивності.

Xiaomi T

Це серія смартфонів середнього класу, майже з тією ж високою продуктивністю, що і у флагманів, але при цьому за меншою ціною. Процесор залежить від моделі: наприклад, у Xiaomi 11T встановлений MediaTek Dimensity 1200-Ultra, у Xiaomi 12T — Dimensity 8100-Ultra, у Xiaomi 13T — Dimensity 8200-Ultra, а в Xiaomi 14T і 15T — Dimensity 8300-Ultra і Dimensity 8400-Ultra відповідно.

Смартфон Xiaomi 11T Фото: gsmarena.com

У більш ранніх моделях — наприклад, у Xiaomi 10T, — використовується процесор Qualcomm Snapdragon 865.

Ємність акумулятора у різних моделей варіюється від 4000 до 6000 мАг:

Xiaomi Redmi 9T — батарея 6000 мАг;

Xiaomi Redmi Note 8T — 4000 мАг;

Xiaomi 13T / 14T / Mi 11T — 5000 мАг;

Xiaomi Redmi Note 9T — 6000 мАг.

Цю лінійку теж хвалять за хорошу систему охолодження з випарною камерою і яскраві дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. Задоволені будуть не тільки геймери, а й звичайні користувачі, які звикли до виконання повсякденних завдань.

POCO X

Цілком гідний "бюджетник" з процесором Qualcomm, хоч і не новітніх модифікацій. POCO X3 Pro працює на Qualcomm Snapdragon 860 (2021 року), POCO X4 Pro — на Snapdragon 695, POCO X6 5G — на Snapdragon 7s Gen 2. Зазвичай такі смартфони оснащені AMOLED-екранами, а модель POCO X3 Pro, випущена в березні 2021 року, пропонує екран IPS LCD, з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2400x1080 і частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон Xiaomi Poco X7 Фото: expertreviews.co.uk

Що стосується акумулятора, то його ємність для цієї серії в середньому становить 5000 мАг. Наприклад, POCO X3 NFC і X3 Pro працюють на батареї 5160 мАг, POCO X6 Pro — 5000 мАг, POCO X4 GT ємність становить 5080 мАг.

