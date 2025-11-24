Названо найкращі смартфони за свої гроші: топ-3 бюджетні моделі 2025 року (фото)

Сьогодні в сегменті доступних і середньобюджетних телефонів є новинки з приємним співвідношенням ціни та якості.

Фокус зібрав трійку найбільш збалансованих моделей, що пропонують максимум можливостей за свої гроші. До рейтингу увійшли як доступні рішення для базових завдань, так і потужні "середняки".

Xiaomi Redmi 15

Головна фішка пристрою — гігантська батарея нового типу (Si/C) ємністю 7000 мАг. Смартфон впевнено проживає два дні від акумулятора, а також підтримує 33-ватну зарядку.

Смартфон отримав великий 6,9-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення до 144 Гц і роздільною здатністю FHD+ (2340x1080). За продуктивність відповідає перевірений процесор Qualcomm Snapdragon 685, якого достатньо для відносно плавного інтерфейсу і невимогливих ігор. Камера представлена 50-мегапіксельним основним модулем, який робить непогані знімки при хорошому освітленні. Корпус захищений від пилу і бризок за стандартом IP64.

Відео дня

Смартфон Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

З мінусів варто відзначити відсутність роз'єму для навушників 3,5 мм і той факт, що в житті заявлені 144 Гц мало де побачиш — 120 Гц залишаються стандартним значенням.

Ціна в Україні: від 6 799 грн (6/128 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Уперше в серії Redmi Note з'явився повноцінний захист від води і пилу за стандартом IP68 — смартфон можна занурювати під воду. Екран тут майже топового рівня: яскрава 120-герцева AMOLED-матриця на 6,67 дюйма (2712х1220, 68 млрд кольорів) з підтримкою Dolby Vision і захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Усередині встановлений чіп середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 Ultra — швидкодія в повсякденних завданнях буде відмінною. Камера — сильна сторона моделі: основний модуль на 200 Мп з оптичною стабілізацією робить деталізовані знімки навіть вночі. Є також надширик (8 Мп) і макро (2 Мп). Батарея на 5110 мАг, нехай і не рекордна, тримає заряд упевнено, але швидкість зарядки (45 Вт) могла бути і вищою.

До недоліків можна віднести відсутність слота для карт пам'яті та роз'єму для навушників, а також те, що смартфон дебютував на версії ОС Android 14, а не 15.

Ціна в Україні: 12 999 грн (8/256 ГБ).

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro оснащений найпотужнішим процесором у цьому списку — MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Це робить його найкращим вибором для геймерів і тих, хто хоче максимальної швидкості роботи.

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Дисплей — 6,67-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Корпус має захист за стандартами IP68/IP69. Головна камера на 50 Мп знімає якісно і підтримує OIS, в наявності також надширококутний модуль на 8 Мп. Смартфон поставляється з ОС Android 15 і оболонкою HyperOS 2. Є надшвидка зарядка на 90 Вт, що заповнює ємну батарею на 6000 мАг всього за 42 хвилини.

Ціна в Україні: 15 999 грн (8/256 ГБ).

Раніше повідомлялося про найшвидші смартфони Xiaomi. Китайський бренд Xiaomi тримається в лідерах виробників смартфонів. Причому компанія піклується про всі категорії користувачів: хорошими процесорами оснащені і флагманські, і середні, і навіть бюджетні моделі.