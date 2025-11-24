Android-смартфоны уже не те, что прежде: развеяны 5 главных мифов о гаджетах (видео)

Давнее противостояние iOS и Android породило множество стереотипов. Техноблогер Джефф Спрингер опроверг главные заблуждения о смартфонах.

В видео эксперт рассказал, что специализируется на устройствах Samsung, но недавно провел две недели с iPhone 17 Pro Max. Он выделил пять мнений об Android-смартфонах, которые до сих пор популярны среди владельцев техники Apple, но не соответствуют реальности 2025 года.

"Android — это всегда дешево и некачественно"

Многие до сих пор считают, что Android-смартфоны сделаны из дешевого пластика и уступают iPhone в качестве сборки. В действительности флагманы вроде Samsung Galaxy S25 Ultra с титановыми рамками ощущаются даже премиальнее, чем тот же iPhone 17 Pro Max, который в этом году вернулся к алюминию.

Google Pixel 10 Pro XL и складной Galaxy Z Fold 7 также демонстрируют высочайший уровень материалов и сборки. Что касается цены, то топовые Android-смартфоны уже давно догнали и даже перегнали iPhone: ценники в 1100-2000 — это норма для топового сегмента.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Tom's Guide

"Android сложнее пользоваться, чем iOS"

Стереотип о том, что Android сложна в освоении, тянется из прошлого. Современные оболочки, такие как One UI 8 от Samsung или "чистый" аналог Google Pixel, интуитивно понятны и во многом похожи на iOS. А в китайских прошивках на первый взгляд трудно даже найти отличия в дизайне.

Смартфоны обеих экосистем стали практически идентичны в ключевых аспектах, вплоть до навигации. Найти нужную настройку сейчас так же просто, как и на iPhone. При этом ОС Android сохраняет свое главное преимущество — гибкость и открытость. Если нужно настроить каждую мелочь под себя, система даст такую возможность.

Актуальная One UI 8 считается одной из лучших оболочек ОС Android Фото: Phone Arena

"Android тормозит"

Времена медленного интерфейса Samsung TouchWiz давно прошли. Джефф Спрингер утверждает, что современные флагманы и даже середняки на Android работают так же плавно, как и iPhone. Более того, за время тестирования он столкнулся с немалым количеством багов и вылетов приложений именно на iOS 26, чего нельзя сказать о стабильной версии One UI 8. Анимации на Android стали быстрыми, плавными и отзывчивыми.

"Камеры на Android снимают хуже"

Это утверждение верно лишь в том случае, если сравнивать iPhone с бюджетными моделями. В фотосъемке флагманы Android, такие как Pixel 10 Pro XL, составляют серьезную конкуренцию Apple и часто превосходят iPhone. Китайские бренды (Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei) и вовсе ушли далеко вперед в плане инноваций в мобильной фотографии. Единственная область, где iPhone все еще удерживает лидерство — это видеосъемка, но разрыв стремительно сокращается.

Смартфон под управлением ОС Android 16 Фото: Android Police

"Android небезопасна и остается без апдейтов"

Мнение о том, что Android-смартфоны почти не обновляются после выхода и плохо защищены. Samsung и Google предлагают длительную поддержку своих устройств, выпуская ежемесячные патчи безопасности и крупные апдейты системы в течение 7 лет. Google Play Store надежно защищен, а встроенные инструменты безопасности делают установку вредоносного ПО крайне сложной задачей. Да, обновления не приходят на все Android-устройства в одну секунду, как на iPhone, но ситуация с поддержкой кардинально улучшилась за последние годы.

