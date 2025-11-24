Android-смартфони вже не ті, що раніше: розвіяно 5 головних міфів про гаджети (відео)
Давнє протистояння iOS і Android породило безліч стереотипів. Техноблогер Джефф Спрінгер спростував головні помилки про смартфони.
У відео експерт розповів, що спеціалізується на пристроях Samsung, але нещодавно провів два тижні з iPhone 17 Pro Max. Він виділив п'ять думок про Android-смартфони, які досі популярні серед власників техніки Apple, але не відповідають реальності 2025 року.
"Android — це завжди дешево і неякісно"
Багато хто досі вважає, що Android-смартфони зроблені з дешевого пластику і поступаються iPhone в якості збірки. Насправді флагмани на кшталт Samsung Galaxy S25 Ultra з титановими рамками відчуваються навіть преміальніше, ніж той же iPhone 17 Pro Max, який цього року повернувся до алюмінію.
Google Pixel 10 Pro XL і складаний Galaxy Z Fold 7 також демонструють найвищий рівень матеріалів і збірки. Що стосується ціни, то топові Android-смартфони вже давно наздогнали і навіть перегнали iPhone: цінники в 1100-2000 — це норма для топового сегмента.
"Android складніше користуватися, ніж iOS"
Стереотип про те, що Android складна в освоєнні, тягнеться з минулого. Сучасні оболонки, як-от One UI 8 від Samsung або "чистий" аналог Google Pixel, інтуїтивно зрозумілі й багато в чому схожі на iOS. А в китайських прошивках на перший погляд важко навіть знайти відмінності в дизайні.
Смартфони обох екосистем стали практично ідентичні в ключових аспектах, аж до навігації. Знайти потрібне налаштування зараз так само просто, як і на iPhone. При цьому ОС Android зберігає свою головну перевагу — гнучкість і відкритість. Якщо потрібно налаштувати кожну дрібницю під себе, система дасть таку можливість.
"Android гальмує"
Часи повільного інтерфейсу Samsung TouchWiz давно минули. Джефф Спрінгер стверджує, що сучасні флагмани і навіть середняки на Android працюють так само плавно, як і iPhone. Ба більше, за час тестування він зіткнувся з чималою кількістю багів і вильотів додатків саме на iOS 26, чого не можна сказати про стабільну версію One UI 8. Анімації на Android стали швидкими, плавними і чуйними.
"Камери на Android знімають гірше"
Це твердження вірне лише в тому випадку, якщо порівнювати iPhone з бюджетними моделями. У фотозйомці флагмани Android, такі як Pixel 10 Pro XL, складають серйозну конкуренцію Apple і часто перевершують iPhone. Китайські бренди (Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei) і зовсім пішли далеко вперед у плані інновацій у мобільній фотографії. Єдина область, де iPhone все ще утримує лідерство — це відеозйомка, але розрив стрімко скорочується.
"Android небезпечна і залишається без апдейтів"
Думка про те, що Android-смартфони майже не оновлюються після виходу і погано захищені. Samsung і Google пропонують тривалу підтримку своїх пристроїв, випускаючи щомісячні патчі безпеки і великі апдейти системи протягом 7 років. Google Play Store надійно захищений, а вбудовані інструменти безпеки роблять установку шкідливого ПЗ вкрай складним завданням. Так, оновлення не надходять на всі Android-пристрої в одну секунду, як на iPhone, але ситуація з підтримкою кардинально покращилася за останні роки.
Раніше повідомлялося, що смартфони Android і iPhone тепер можуть обмінюватися файлами, але є один нюанс. Обмін файлами між смартфонами з різними ОС давно був однією з найпоширеніших користувацьких проблем. Схоже, що завдання вдалося вирішити, — але це поки що не точно.