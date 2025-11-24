Підтримайте нас RU
Android-смартфони вже не ті, що раніше: розвіяно 5 головних міфів про гаджети (відео)

android смартфони 2025 року
Android-смартфони (ілюстративне фото) | Фото: скриншот / YouTube

Давнє протистояння iOS і Android породило безліч стереотипів. Техноблогер Джефф Спрінгер спростував головні помилки про смартфони.

У відео експерт розповів, що спеціалізується на пристроях Samsung, але нещодавно провів два тижні з iPhone 17 Pro Max. Він виділив п'ять думок про Android-смартфони, які досі популярні серед власників техніки Apple, але не відповідають реальності 2025 року.

"Android — це завжди дешево і неякісно"

Багато хто досі вважає, що Android-смартфони зроблені з дешевого пластику і поступаються iPhone в якості збірки. Насправді флагмани на кшталт Samsung Galaxy S25 Ultra з титановими рамками відчуваються навіть преміальніше, ніж той же iPhone 17 Pro Max, який цього року повернувся до алюмінію.

Google Pixel 10 Pro XL і складаний Galaxy Z Fold 7 також демонструють найвищий рівень матеріалів і збірки. Що стосується ціни, то топові Android-смартфони вже давно наздогнали і навіть перегнали iPhone: цінники в 1100-2000 — це норма для топового сегмента.

Відео дня
iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra смартфони iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra
iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max
Фото: Tom's Guide

"Android складніше користуватися, ніж iOS"

Стереотип про те, що Android складна в освоєнні, тягнеться з минулого. Сучасні оболонки, як-от One UI 8 від Samsung або "чистий" аналог Google Pixel, інтуїтивно зрозумілі й багато в чому схожі на iOS. А в китайських прошивках на перший погляд важко навіть знайти відмінності в дизайні.

Смартфони обох екосистем стали практично ідентичні в ключових аспектах, аж до навігації. Знайти потрібне налаштування зараз так само просто, як і на iPhone. При цьому ОС Android зберігає свою головну перевагу — гнучкість і відкритість. Якщо потрібно налаштувати кожну дрібницю під себе, система дасть таку можливість.

прошивка one ui samsung смартфон
Актуальна One UI 8 вважається однією з найкращих оболонок ОС Android
Фото: Phone Arena

"Android гальмує"

Часи повільного інтерфейсу Samsung TouchWiz давно минули. Джефф Спрінгер стверджує, що сучасні флагмани і навіть середняки на Android працюють так само плавно, як і iPhone. Ба більше, за час тестування він зіткнувся з чималою кількістю багів і вильотів додатків саме на iOS 26, чого не можна сказати про стабільну версію One UI 8. Анімації на Android стали швидкими, плавними і чуйними.

5 популярних міфів про Android-смартфони, яким досі вірять власники iPhone

"Камери на Android знімають гірше"

Це твердження вірне лише в тому випадку, якщо порівнювати iPhone з бюджетними моделями. У фотозйомці флагмани Android, такі як Pixel 10 Pro XL, складають серйозну конкуренцію Apple і часто перевершують iPhone. Китайські бренди (Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei) і зовсім пішли далеко вперед у плані інновацій у мобільній фотографії. Єдина область, де iPhone все ще утримує лідерство — це відеозйомка, але розрив стрімко скорочується.

Android 16 смартфон смартфон ОС
Смартфон під управлінням ОС Android 16
Фото: Android Police

"Android небезпечна і залишається без апдейтів"

Думка про те, що Android-смартфони майже не оновлюються після виходу і погано захищені. Samsung і Google пропонують тривалу підтримку своїх пристроїв, випускаючи щомісячні патчі безпеки і великі апдейти системи протягом 7 років. Google Play Store надійно захищений, а вбудовані інструменти безпеки роблять установку шкідливого ПЗ вкрай складним завданням. Так, оновлення не надходять на всі Android-пристрої в одну секунду, як на iPhone, але ситуація з підтримкою кардинально покращилася за останні роки.

Раніше повідомлялося, що смартфони Android і iPhone тепер можуть обмінюватися файлами, але є один нюанс. Обмін файлами між смартфонами з різними ОС давно був однією з найпоширеніших користувацьких проблем. Схоже, що завдання вдалося вирішити, — але це поки що не точно.