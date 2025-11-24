Китайские аккумуляторы для электромобилей увеличат запас хода до 1000 км: как это возможно

Китайская компания GAC представила пилотную линию по производству твердотельных аккумуляторов емкостью 60 А·ч, которые могут удвоить запас хода электрокаров.

GAC Group построила первую в стране производственную линию, способную производить большие (более 60 А·ч) полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Линия пока не готова к массовому производству, — это только пилотный проект, пишет interestingengineering.com.

Ампер-час (А·ч) — это единица измерения электрического заряда, которая измеряет емкость аккумулятора, то есть количество тока, которое он может отдавать в течение времени. 60 А·ч означает, что эти аккумуляторы могут отдавать 60 ампер в течение одного часа или 6 ампер в течение 10 часов и т.д.

Для сравнения, большинство современных аккумуляторов для электромобилей имеют емкость 40–50 А·ч. Таким образом, аккумуляторы емкостью 60 А·ч и более обладают большей емкостью, что дает множество преимуществ. Например, такие аккумуляторы будут иметь большую энергию аккумулятора, требовать меньше элементов, поскольку каждый из них хранит больше энергии, и потенциально иметь меньшую стоимость и вес аккумулятора. Это будет огромным преимуществом для аккумуляторов электромобилей большого формата.

Аккумулятор для электромобиля Фото: Toyota

Твердотельные аккумуляторы для электрокаров на подходе

Важно и то, что аккумуляторы являются твердотельными. Обычные литий-ионные аккумуляторы используют жидкий электролит. Твердотельные аккумуляторы, с другой стороны, используют твердый электролит. Такие аккумуляторы, как правило, имеют более высокую плотность энергии (больше энергии на кг или литр) и обладают повышенной термической безопасностью (меньшей пожароопасностью). Это обеспечивает более быструю зарядку и позволяет им работать при более высоких температурах (GAC заявляет о стабильности при температуре 300–400 °C).

GAC заявляет о почти удвоенной плотности энергии по сравнению с существующими ячейками. Компания утверждает, что современный электромобиль с запасом хода 500 км может проехать 1000 км на аккумуляторе того же размера.

Более того, по данным GAC, новая линейка аккумуляторов может достичь "поверхностной емкости" 7,7 мА·ч/см². "Плоская емкость" — это количество заряда на единицу площади электрода. Согласно имеющимся данным, традиционные линейки с жидким электролитом обычно достигают лишь 5 мА·ч/см².

Новая пилотная линия демонстрирует, что Китай переходит от лабораторных инноваций к промышленному производству твердотельных аккумуляторов, и что GAC быстро становится одной из немногих компаний в мире, имеющих пилотную линию для крупногабаритных (60+ А·ч) твердотельных аккумуляторов. Это позволяет Китаю бросить вызов усилиям Японии, Кореи и США в области твердотельных батарей, заключают авторы материала.

