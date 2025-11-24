Китайські акумулятори для електромобілів збільшать запас ходу до 1000 км: як це можливо

Китайська компанія GAC представила пілотну лінію з виробництва твердотільних акумуляторів ємністю 60 А-год, які можуть подвоїти запас ходу електрокарів.

GAC Group побудувала першу в країні виробничу лінію, здатну виробляти великі (понад 60 А-год) повністю твердотільні акумулятори для електромобілів. Лінія поки що не готова до масового виробництва, — це тільки пілотний проєкт, пише interestingengineering.com.

Ампер-годину (А-год) — це одиниця вимірювання електричного заряду, яка вимірює ємність акумулятора, тобто кількість струму, який він може віддавати протягом часу. 60 А-год означає, що ці акумулятори можуть віддавати 60 ампер протягом однієї години або 6 ампер протягом 10 годин тощо.

Для порівняння, більшість сучасних акумуляторів для електромобілів мають ємність 40-50 А-год. Таким чином, акумулятори ємністю 60 А-год і більше мають більшу ємність, що дає безліч переваг. Наприклад, такі акумулятори матимуть більшу енергію акумулятора, вимагатимуть менше елементів, оскільки кожен з них зберігає більше енергії, і потенційно матимуть меншу вартість і вагу акумулятора. Це буде величезною перевагою для акумуляторів електромобілів великого формату.

Акумулятор для електромобіля Фото: Toyota

Твердотільні акумулятори для електрокарів на підході

Важливо й те, що акумулятори є твердотільними. Звичайні літій-іонні акумулятори використовують рідкий електроліт. Твердотільні акумулятори, з іншого боку, використовують твердий електроліт. Такі акумулятори, як правило, мають більш високу щільність енергії (більше енергії на кг або літр) і мають підвищену термічну безпеку (меншу пожежонебезпеку). Це забезпечує більш швидке заряджання і дає змогу їм працювати за вищих температур (GAC заявляє про стабільність за температури 300-400 °C).

GAC заявляє про майже подвоєну щільність енергії порівняно з наявними комірками. Компанія стверджує, що сучасний електромобіль із запасом ходу 500 км може проїхати 1000 км на акумуляторі того ж розміру.

Ба більше, за даними GAC, нова лінійка акумуляторів може досягти "поверхневої ємності" 7,7 мА-год/см². "Плоска ємність" — це кількість заряду на одиницю площі електрода. Згідно з наявними даними, традиційні лінійки з рідким електролітом зазвичай досягають лише 5 мА-год/см².

Нова пілотна лінія демонструє, що Китай переходить від лабораторних інновацій до промислового виробництва твердотільних акумуляторів, і що GAC швидко стає однією з небагатьох компаній у світі, що мають пілотну лінію для великогабаритних (60+ А-год) твердотільних акумуляторів. Це дає змогу Китаю кинути виклик зусиллям Японії, Кореї та США в галузі твердотільних батарей, підсумовують автори матеріалу.

