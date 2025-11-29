Смартфоны с мощными батареями – правда или рекламный трюк: эксперты обнадежили ответом

Современные смартфоны удивляют все более мощными батареями. Пока Samsung и Apple придерживаются традиций, китайские бренды выпускают гаджеты с новыми кремний-углеродными аккумуляторами на 7500 мАч. Эксперты решили проверить, реально ли эти батареи такие сильные, или впечатляющие цифры – просто маркетинговый ход.

Китайские производители делают все более амбициозные заявки, отмечает androidauthority.com. Например, новый смартфон OnePlus 15 получил кремний-углеродную батарею емкостью 7300 мАч, а разработчики OPPO Find X9 Pro пошли еще дольше и поставили на свое устройство аккумулятор на 7500 мАч. На данный момент это два самых емких аккумулятора на рынке смартфонов.

Для сравнения, у признанных лидеров отрасли показатели гораздо более скромные. Например, Apple iPhone 17 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 5080 мАч, Google Pixel 10 Pro XL – 5200 мАч, а Samsung Galaxy S25 Ultra – лишь около 5000 мАч. Как отмечают специалисты, еще недавно это считалось хорошим показателем, но сейчас все они почти на 50% уступают второй волне смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами. Эксперты взялись проверить, как работают заявленные характеристики не на бумаге, а в реальной жизни.

Сразу отмечается, что увеличенная емкость аккумулятора заметно влияет на время работы экрана. В частности, OnePlus 15 проработал два полных дня и даже продержался третий, а у Find X9 Pro результаты были еще более впечатляющие, причем даже при интенсивном использовании телефона. Тем временем упомянутые модели iPhone, Samsung и Pixel разряжались уже к концу второго дня, а то и раньше.

Как улучшились батареи смартфонов

Также эксперты сравнили OnePlus 15 и OPPO Find X9 Pro с их предшественниками. Оказалось, что у OnePlus 15 время работы на 19% дольше по сравнению с OnePlus 13, а OPPO Find X9 Pro выиграл у предыдущей модели X8 Pro еще больше – около 37%. Такая разница, вероятно, связана еще и с чипсетами (Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500 соответственно).

Результаты тестов батареи OnePlus и OPPO (скриншот) Фото: androidauthority.com

Как показали тесты, OnePlus 15 действительно работает в среднем на 40% дольше по сравнению с Google Pixel 10 Pro XL. Но что касается Galaxy S25 Ultra, то тут "китаец" проявляет себя скромнее – его результат всего на 28% лучше, несмотря на такой мощный аккумулятор.

Результаты тестов аккумулятора OnePlus и Samsung (скриншот) Фото: androidauthority.com

Find 9 Pro показал немного более стабильные результаты: в среднем на 57% лучше, чем Pixel 10 Pro XL, и на 52% лучше, чем S25 Ultra. Таким образом, не всякий прирост одинаков, отмечают тестировщики: у OnePlus 15 он не такой последовательный, как у OPPO.

Тем не менее, специалисты уверены, что у кремниевых батарей хорошие перспективы, – ожидается, что срок их службы будет еще увеличиваться (до 30-50%). Вместе с тем, отмечены и недостатки кремний-углеродных аккумуляторов: заряжаются они дольше (например, при прочих равных условиях OnePlus 15 заряжался медленнее, чем OnePlus 13). К тому же, пока неясно, насколько долговечны такие батареи: традиционные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы обычно рассчитаны на 500-1500 циклов, после чего их емкость снижается до 80% от первоначальной. OnePlus заявляет, что аккумулятор OnePlus 15 рассчитан на 1400 циклов зарядки. Это, с одной стороны, меньше, но, с другой стороны, такой смартфон можно не заряжать каждый день. При всем при том вопрос, насколько быстро стареют кремний-углеродные батареи, пока что остается открытым, – так что, возможно, Google, Samsung и Apple по-своему правы, сохраняя некоторую консервативность.

Ранее сообщалось, что кремниевые батареи теперь работают и в ноутбуках. Ожидается, что они помогут продлить автономность гаджетов, ускорить зарядку и сделать сами устройства тоньше и легче.