Смартфони з потужними батареями — правда чи рекламний трюк: експерти обнадіяли відповіддю

Сучасні смартфони дивують дедалі потужнішими батареями. Поки Samsung і Apple дотримуються традицій, китайські бренди випускають гаджети з новими кремній-вуглецевими акумуляторами на 7500 мАг. Експерти вирішили перевірити, чи реально ці батареї такі сильні, чи вражаючі цифри — просто маркетинговий хід.

Китайські виробники роблять дедалі амбітніші заявки, зазначає androidauthority.com. Наприклад, новий смартфон OnePlus 15 отримав кремній-вуглецеву батарею ємністю 7300 мАгод, а розробники OPPO Find X9 Pro пішли ще довше і поставили на свій пристрій акумулятор на 7500 мАгод. На даний момент це два найбільш ємних акумулятора на ринку смартфонів.

Для порівняння, у визнаних лідерів галузі показники набагато скромніші. Наприклад, Apple iPhone 17 Pro Max оснащений акумулятором ємністю 5080 мАг, Google Pixel 10 Pro XL — 5200 мАг, а Samsung Galaxy S25 Ultra — лише близько 5000 мАг. Як зазначають фахівці, ще донедавна це вважалося гарним показником, але зараз усі вони майже на 50% поступаються другій хвилі смартфонів із кремній-вуглецевими акумуляторами. Експерти взялися перевірити, як працюють заявлені характеристики не на папері, а в реальному житті.

Відео дня

Відразу наголошується, що збільшена ємність акумулятора помітно впливає на час роботи екрана. Зокрема, OnePlus 15 пропрацював два повних дні і навіть протримався третій, а в Find X9 Pro результати були ще більш вражаючими, причому навіть при інтенсивному використанні телефону. Тим часом згадані моделі iPhone, Samsung і Pixel розряджалися вже до кінця другого дня, а то й раніше.

Як покращилися батареї смартфонів

Також експерти порівняли OnePlus 15 і OPPO Find X9 Pro з їхніми попередниками. Виявилося, що в OnePlus 15 час роботи на 19% довший порівняно з OnePlus 13, а OPPO Find X9 Pro виграв у попередньої моделі X8 Pro ще більше — близько 37%. Така різниця, ймовірно, пов'язана ще й із чипсетами (Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500 відповідно).

Результати тестів батареї OnePlus і OPPO (скріншот) Фото: androidauthority.com

Як показали тести, OnePlus 15 дійсно працює в середньому на 40% довше порівняно з Google Pixel 10 Pro XL. Але що стосується Galaxy S25 Ultra, то тут "китаєць" проявляє себе скромніше — його результат лише на 28% кращий, незважаючи на такий потужний акумулятор.

Результати тестів акумулятора OnePlus і Samsung (скріншот) Фото: androidauthority.com

Find 9 Pro показав трохи стабільніші результати: у середньому на 57% краще, ніж Pixel 10 Pro XL, і на 52% краще, ніж S25 Ultra. Таким чином, не всякий приріст однаковий, зазначають тестувальники: у OnePlus 15 він не такий послідовний, як у OPPO.

Проте фахівці впевнені, що у кремнієвих батарей хороші перспективи, — очікується, що термін їхньої служби буде ще збільшуватися (до 30-50%). Разом з тим, відзначені і недоліки кремній-вуглецевих акумуляторів: заряджаються вони довше (наприклад, за інших рівних умов OnePlus 15 заряджався повільніше, ніж OnePlus 13). До того ж, поки незрозуміло, наскільки довговічні такі батареї: традиційні літій-іонні та літій-полімерні акумулятори зазвичай розраховані на 500-1500 циклів, після чого їхня ємність знижується до 80% від початкової. OnePlus заявляє, що акумулятор OnePlus 15 розрахований на 1400 циклів зарядки. Це, з одного боку, менше, але, з іншого боку, такий смартфон можна не заряджати щодня. При всьому при тому питання, наскільки швидко старіють кремній-вуглецеві батареї, поки що залишається відкритим, — тож, можливо, Google, Samsung і Apple по-своєму мають рацію, зберігаючи деяку консервативність.

Раніше повідомлялося, що кремнієві батареї тепер працюють і в ноутбуках. Очікується, що вони допоможуть продовжити автономність ґаджетів, прискорити заряджання і зробити самі пристрої тоншими і легшими.