Воздушный шар собирает в 50 раз больше энергии, чем солнечные панели: как это работает

Фотоэлектрическая система способна улавливать больше света по сравнению с солнечными панелями. Производительность солнечных ферм может снизиться из-за снега, пыли, мусора, но производительность шара не страдает от непогоды.

Фотоэлектрический шар был разработан командой специалистов из Юго-Западного университета Цзяотун, Университета Гуйчжоу и Университета Мелардален. Он сконструирован таким образом, что верхняя полусфера может преломлять солнечный свет в нижнюю. Для оснащения устройства были выбраны элементы CdTe с эффективностью 19%, пишет ecoticias.com.

Традиционные солнечные системы сталкиваются с такими проблемами, как снег, пыль, град. Фотоэлектрический шар не боится непогоды и отличается более длительным сроком службы. Также преимуществом этого типа солнечной системы является то, что прозрачный верхний купол служит концентратором, увеличивая плотность света на системе CdTe. Поднятый в воздух шар, не сталкивается и с такими проблемами, как затенение.

В ходе испытаний в пяти городах было протестировано 10 000 солнечных воздушных шаров. Результаты показали, что за несколько месяцев тестов устройства выработали от 3,337 до 4,275 ГВт⋅ч электроэнергии.

Эта фотоэлектрическая система обладает большим экономическим потенциалом: прибыль варьируется от 12,9 до 107 миллионов долларов, пишет СМИ. Полностью исключены все затраты на установку на крышах или на земле. Еще одним существенным преимуществом является мобильность: энергию можно доставлять в отдаленные районы и использовать там, где существует потребность в электроэнергии.

Преимущества фотоэлектрических шаров:

Для работы солнечной установки не требуется занимать землю.

Снег и пыль не скапливаются, поскольку панели из кадмиево-теллурита (CdTe) обладают защитой от любых типов загрязнения.

Решение портативно и не имеет географических ограничений.

Использование легких материалов позволяет транспортировать фотоэлектрическую систему куда угодно.

"С таким количеством преимуществ фотоэлектрический воздушный шар способен производить в 50 раз больше энергии, чем другие традиционные панели", — утверждают авторы материала.

