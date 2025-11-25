Повітряна куля збирає в 50 разів більше енергії, ніж сонячні панелі: як це працює

Фотоелектрична система здатна вловлювати більше світла порівняно з сонячними панелями. Продуктивність сонячних ферм може знизитися через сніг, пил, сміття, але продуктивність кулі не страждає від негоди.

Фотоелектричну кулю розробила команда фахівців із Південно-Західного університету Цзяотун, Університету Гуйчжоу та Університету Мелардален. Вона сконструйована таким чином, що верхня півсфера може заломлювати сонячне світло в нижню. Для оснащення пристрою були обрані елементи CdTe з ефективністю 19%, пише ecoticias.com.

Традиційні сонячні системи стикаються з такими проблемами, як сніг, пил, град. Фотоелектрична куля не боїться негоди і відрізняється більш тривалим терміном служби. Також перевагою цього типу сонячної системи є те, що прозорий верхній купол служить концентратором, збільшуючи щільність світла на системі CdTe. Піднята в повітря куля не стикається і з такими проблемами, як затінення.

Під час випробувань у п'яти містах було протестовано 10 000 сонячних повітряних куль. Результати показали, що за кілька місяців тестів пристрої виробили від 3,337 до 4,275 ГВт⋅год електроенергії.

Ця фотоелектрична система має великий економічний потенціал: прибуток варіюється від 12,9 до 107 мільйонів доларів, пише ЗМІ. Повністю виключені всі витрати на установку на дахах або на землі. Ще однією істотною перевагою є мобільність: енергію можна доставляти у віддалені райони і використовувати там, де існує потреба в електроенергії.

Переваги фотоелектричних куль:

Для роботи сонячної установки не потрібно займати землю.

Сніг і пил не скупчуються, оскільки панелі з кадмієво-телуриту (CdTe) мають захист від будь-яких типів забруднення.

Рішення портативне і не має географічних обмежень.

Використання легких матеріалів дає змогу транспортувати фотоелектричну систему куди завгодно.

"З такою кількістю переваг фотоелектрична повітряна куля здатна виробляти в 50 разів більше енергії, ніж інші традиційні панелі", — стверджують автори матеріалу.

Раніше ми писали про те, що в США добувають сонячну енергію без панелей і роздають усім охочим. Сонячна енергія без панелей дасть змогу всім жителям Нью-Йорка ділитися відновлюваною енергією, що виробляється місцевими сонячними електростанціями.