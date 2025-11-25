Почти безграничный источник из Кореи решит энергетические проблемы навсегда: о чем речь

Корейские ученые утверждают, что открыли новую методологию, основанную на процессе пиролиза метана. Потенциал может быть огромным для будущего возобновляемой энергетики.

Речь идет о "бирюзовом" водороде стоимостью 0,73 доллара за килограмм. Его добывают путем нагревания метана и разделения на водород и твердый углерод. Этот процесс практически не сопровождается выбросами CO₂, что является значительным преимуществом, пишет ecoportal.net.

Доступная цена – главный аргумент в его пользу. "Зеленый" водород, получаемый при помощи возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, уже давно привлекает внимание всего мира. "Бирюзовый" водород пока не получил такого же внимания со стороны мирового сообщества. Однако он обеспечивает меньшие выбросы, он дешевле и совместим с уже имеющимися трубопроводами и инфраструктурой.

Почему переход на "бирюзовый" водород важен

Ископаемое топливо и редкоземельные минералы уже довольно давно задают тон в энергетике. Водород, не наносящий ущерба окружающей среде, может служить экологичной альтернативой.

С таким дешевым производством, Южная Корея может стать страной, задающей темп и устанавливающей правила в мировой энергетике. Для таких крупных игроков энергетического рынка, как США, это тревожный сигнал. Если Корея сможет масштабировать производство и снижать издержки, США не смогут полагаться только на свое технологическое превосходство — придется найти способ ответить на это развитие в области "бирюзового" водорода.

Корея может занять свою собственную нишу, организовать свои цепочки поставок и попытаться завоевать долю мирового рынка, полагают авторы.

Как Южная Корея обгонит США и Китай

США и КНР предпочитают считать себя лидером в области энергетических инноваций. Но если корейские компании, опираясь на продуманную политику и исследования, возглавят производство "бирюзового" водорода, США могут оказаться в затруднительном положении.

Если Южная Корея сможет производить водород дешевле, чем США и Китай, то рынки в Азии и Африке станут открытыми для "захвата". США и КНР могут потерять свое преимущество в развитии чистой энергетики. "Бирюзовый" водород представляет собой долгожданную перемену для одних, но потенциальную угрозу для других, сетуют авторы.

"Это будет зависеть от нескольких факторов. Например, от производственных мощностей и от того, кто сможет производить его дешевле всего. Корея будет стремиться действовать быстро, сохраняя при этом низкие издержки. Америка может оказаться в ситуации, когда ей придется так же быстро реагировать на эти разработки", — заключают они.

