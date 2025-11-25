Майже безмежне джерело з Кореї вирішить енергетичні проблеми назавжди: про що йдеться

Корейські вчені стверджують, що відкрили нову методологію, засновану на процесі піролізу метану. Потенціал може бути величезним для майбутнього відновлюваної енергетики.

Йдеться про "бірюзовий" водень вартістю 0,73 долара за кілограм. Його добувають шляхом нагрівання метану та розділення на водень і твердий вуглець. Цей процес практично не супроводжується викидами CO₂, що є значною перевагою, пише ecoportal.net.

Доступна ціна — головний аргумент на його користь. "Зелений" водень, одержуваний за допомогою поновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія, вже давно привертає увагу всього світу. "Бірюзовий" водень поки що не отримав такої ж уваги з боку світової спільноти. Однак він забезпечує менші викиди, він дешевший і сумісний з уже наявними трубопроводами та інфраструктурою.

Чому перехід на "бірюзовий" водень важливий

Викопне паливо і рідкоземельні мінерали вже досить давно задають тон в енергетиці. Водень, що не завдає шкоди навколишньому середовищу, може слугувати екологічною альтернативою.

З таким дешевим виробництвом, Південна Корея може стати країною, що задає темп і встановлює правила у світовій енергетиці. Для таких великих гравців енергетичного ринку, як США, це тривожний сигнал. Якщо Корея зможе масштабувати виробництво і знижувати витрати, США не зможуть покладатися тільки на свою технологічну перевагу — доведеться знайти спосіб відповісти на цей розвиток у сфері "бірюзового" водню.

Корея може зайняти свою власну нішу, організувати свої ланцюжки поставок і спробувати завоювати частку світового ринку, вважають автори.

Як Південна Корея обжене США і Китай

США і КНР вважають за краще вважати себе лідером у сфері енергетичних інновацій. Але якщо корейські компанії, спираючись на продуману політику і дослідження, очолять виробництво "бірюзового" водню, США можуть опинитися в скрутному становищі.

Якщо Південна Корея зможе виробляти водень дешевше, ніж США і Китай, то ринки в Азії та Африці стануть відкритими для "захоплення". США і КНР можуть втратити свою перевагу в розвитку чистої енергетики. "Бірюзовий" водень являє собою довгоочікувану зміну для одних, але потенційну загрозу для інших, нарікають автори.

"Це залежатиме від кількох факторів. Наприклад, від виробничих потужностей і від того, хто зможе виробляти його найдешевше. Корея прагнутиме діяти швидко, зберігаючи при цьому низькі витрати. Америка може опинитися в ситуації, коли їй доведеться так само швидко реагувати на ці розробки", — підсумовують вони.

