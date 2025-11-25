Мощное обновление iPhone на подходе: топ-10 функций iOS 26.2 (фото)

Apple завершает тестирование апдейта iOS 26.2. Система принесет множество полезных улучшений. Релиз ожидается в середине декабря.

Вот самые интересные функции актуальной бета-версии, сообщает MacRumors.

Умные напоминания и дизайн экрана блокировки

В приложении "Напоминания" появилась долгожданная функция для важных дел. Теперь при создании задачи можно отметить ее как "Срочную", и в назначенное время сработает полноценный будильник, а не просто тихое уведомление. Такой будильник будет отличаться синим цветом интерфейса, а если его отложить, на экране блокировки появится удобный таймер обратного отсчета.

Умные напоминания iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Также Apple продолжает развивать визуальный стиль Liquid Glass. На локскрине теперь можно настраивать внешний вид часов с помощью специального слайдера. Он позволяет регулировать степень прозрачности цифр — от полностью прозрачного "стеклянного" эффекта до матового, что поможет лучше вписать часы в любые обои.

Новые возможности AirDrop и музыки

Обмен файлами станет проще и безопаснее. В iOS 26.2 появилась возможность передавать файлы через AirDrop людям, которых нет в вашем списке контактов, без необходимости добавлять их в телефонную книгу. Система генерирует одноразовый код, который действует 30 дней и разрешает свободный обмен файлами с конкретным человеком.

AirDrop в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

В Apple Music тексты песен теперь кэшируются и доступны офлайн. Читать текст любимых треков можно будет даже в самолете или в зонах с плохим покрытием сети.

Безопасность и уведомления

В настройках универсального доступа расширили возможности визуальных оповещений. Теперь при поступлении уведомлений может мигать не только светодиод камеры, но и сам экран смартфона. Пользователь может выбрать: использовать вспышку, экран или оба варианта одновременно.

В разделе уведомлений появился новый блок "Улучшенные оповещения безопасности". Он позволяет управлять предупреждениями о землетрясениях и других непосредственных угрозах, используя данные о местоположении для повышения точности. Кроме того, приложение "Погода" научилось давать прогнозы с относительными временными метками, например, "дождь в следующий вторник", что воспринимается естественнее.

Таблицы Freeform в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Продуктивность и развлечения

Сервис для совместной работы Freeform получил поддержку таблиц, что упростит структурирование данных на бесконечной доске. А в библиотеке приложения "Игры" дебютировала сортировка по размеру файлов (полезно для очистки памяти) и поддержка навигации с помощью геймпада.

Для пользователей в Евросоюзе станет доступна функция живого перевода через AirPods (Live Translation), которую пришлось отложить для соблюдения местных законов. Она поддерживает множество языков и работает с моделями AirPods Pro 2, 3 и AirPods 4.

