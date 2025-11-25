Потужне оновлення iPhone на підході: топ 10 функцій iOS 26.2 (фото)

Apple завершує тестування апдейта iOS 26.2. Система принесе безліч корисних поліпшень. Реліз очікується в середині грудня.

Ось найцікавіші функції актуальної бета-версії, повідомляє MacRumors.

Розумні нагадування і дизайн екрану блокування

У додатку "Нагадування" з'явилася довгоочікувана функція для важливих справ. Тепер при створенні завдання можна відзначити його як "Термінове", і в призначений час спрацює повноцінний будильник, а не просто тихе повідомлення. Такий будильник відрізнятиметься синім кольором інтерфейсу, а якщо його відкласти, на екрані блокування з'явиться зручний таймер зворотного відліку.

Розумні нагадування iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Також Apple продовжує розвивати візуальний стиль Liquid Glass. На локскрині тепер можна налаштовувати зовнішній вигляд годинника за допомогою спеціального слайдера. Він дає змогу регулювати ступінь прозорості цифр — від повністю прозорого "скляного" ефекту до матового, що допоможе краще вписати годинник у будь-які шпалери.

Нові можливості AirDrop і музики

Обмін файлами стане простішим і безпечнішим. В iOS 26.2 з'явилася можливість передавати файли через AirDrop людям, яких немає у вашому списку контактів, без необхідності додавати їх у телефонну книгу. Система генерує одноразовий код, який діє 30 днів і дозволяє вільний обмін файлами з конкретною людиною.

AirDrop в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

В Apple Music тексти пісень тепер кешуються і доступні офлайн. Читати текст улюблених треків можна буде навіть у літаку або в зонах з поганим покриттям мережі.

Безпека та сповіщення

У налаштуваннях універсального доступу розширили можливості візуальних сповіщень. Тепер при надходженні сповіщень може блимати не тільки світлодіод камери, а й сам екран смартфона. Користувач може вибрати: використовувати спалах, екран або обидва варіанти одночасно.

У розділі сповіщень з'явився новий блок "Покращені сповіщення безпеки". Він дає змогу керувати попередженнями про землетруси та інші безпосередні загрози, використовуючи дані про місцезнаходження для підвищення точності. Крім того, додаток "Погода" навчився давати прогнози з відносними часовими мітками, наприклад, "дощ наступного вівторка", що сприймається природніше.

Таблиці Freeform в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Продуктивність і розваги

Сервіс для спільної роботи Freeform отримав підтримку таблиць, що спростить структурування даних на нескінченній дошці. А в бібліотеці додатка "Ігри" дебютувало сортування за розміром файлів (корисно для очищення пам'яті) і підтримка навігації за допомогою геймпада.

Для користувачів у Євросоюзі стане доступна функція живого перекладу через AirPods (Live Translation), яку довелося відкласти для дотримання місцевих законів. Вона підтримує безліч мов і працює з моделями AirPods Pro 2, 3 і AirPods 4.

Раніше повідомлялося про найкращі додатки 2025 року на iOS за версією Apple. Компанія оголосила переможців премії App Store Awards 2025. До списку найкращих потрапили додатки для всіх платформ екосистеми — від iPhone і iPad до Apple Watch і Vision Pro.