Apple признала главную проблему iPhone и iPad: что будут делать с гаджетами

Похоже, Apple решила сменить приоритеты. После нескольких лет гонки за новыми функциями и визуальными эффектами компания планирует посвятить следующий год работе над ошибками. Будущие обновления iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 сосредоточатся на стабильности, скорости и энергоэффективности, а не на эстетике.

По данным инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит апдейт в духе легендарной OS X Snow Leopard 2009 года. Тогда компания не добавила почти никаких новых функций, но полностью переписала код, сделав систему быстрее и надежнее. Теперь такое же преображение, по слухам, ждет iPhone и iPad, пишет PhoneArena.

Почему это важно

После масштабного редизайна в iOS 26 многие пользователи столкнулись с проблемами. Жалобы поступают на необъяснимый разряд батареи, перегрев устройств даже в простых задачах, сбои в анимациях и ошибки клавиатуры. Красивый интерфейс Liquid Glass оказался слишком "тяжелым", и теперь инженеры Apple изучают код, чтобы убрать лишнее и оптимизировать ОС.

Но дело не только в жалобах. Стабильная база критически важна для будущего компании. Чтобы внедрять новые технологии, такие как продвинутый искусственный интеллект и поддержка складных экранов, фундамент операционной системы должен быть безупречным. Проблемная система с багами плохо совместима со сложными нововведениями, которые Apple планирует внедрить в гаджеты в ближайшие годы.

Для обычных пользователей это отличная новость. Вместо очередного набора эмодзи, виджетов и внешних полировок, смартфоны начнут дольше жить от одного заряда, не перегреваться и функционировать еще плавнее. Купертиновский IT-гигант хочет вернуть себе репутацию компании, у которой "просто все работает", которая в последние годы немного пошатнулась.

