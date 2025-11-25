Apple визнала головну проблему iPhone та iPad: що робитимуть із гаджетами

Схоже, Apple вирішила змінити пріоритети. Після кількох років гонитви за новими функціями і візуальними ефектами компанія планує присвятити наступний рік роботі над помилками. Майбутні оновлення iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27 зосередяться на стабільності, швидкості та енергоефективності, а не на естетиці.

За даними інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg, Apple готує апдейт у дусі легендарної OS X Snow Leopard 2009 року. Тоді компанія не додала майже ніяких нових функцій, але повністю переписала код, зробивши систему швидшою і надійнішою. Тепер таке ж перетворення, за чутками, чекає на iPhone і iPad, пише PhoneArena.

Чому це важливо

Після масштабного редизайну в iOS 26 багато користувачів зіткнулися з проблемами. Скарги надходять на незрозумілий розряд батареї, перегрів пристроїв навіть у простих завданнях, збої в анімаціях і помилки клавіатури. Гарний інтерфейс Liquid Glass виявився занадто "важким", і тепер інженери Apple вивчають код, щоб прибрати зайве й оптимізувати ОС.

Але справа не тільки в скаргах. Стабільна база критично важлива для майбутнього компанії. Щоб впроваджувати нові технології, як-от просунутий штучний інтелект і підтримка складних екранів, фундамент операційної системи має бути бездоганним. Проблемна система з багами погано сумісна зі складними нововведеннями, які Apple планує впровадити в гаджети в найближчі роки.

Для звичайних користувачів це чудова новина. Замість чергового набору емодзі, віджетів і зовнішніх полірувань, смартфони почнуть довше жити від одного заряду, не перегріватися і функціонувати ще плавніше. Купертинівський IT-гігант хоче повернути собі репутацію компанії, у якої "просто все працює", яка останніми роками трохи похитнулася.

