Нужно всем: малоизвестное приложение для Android обеспечит удобство и защиту нового уровня

Большинство обладателей смартфонов на Android используют браузер Chrome, на втором месте — Firefox, но малоизвестный DuckDuckGo имеет явные преимущества.

Он предлагает полезные настройки безопасности и обеспечивает функционал, превосходящий популярные приложения от Google и Mozilla. Аналитик Партх Шах рассказал об особенностях DuckDuckGo в своем обзоре для издания Android Police.

DuckDuckGo обладает понятным интерфейсом, который кажется гораздо проще по сравнению с другими браузерами, перегруженными функциями. На главной странице нет ненужных иконок или новостных лет, захламляющих главный экран — только строка поиска на чистом фоне.

Очень удобно реализована нижняя панель — адресная строка, поиск, кнопка вкладок и кнопка Fire расположены прямо под большим пальцем. Благодаря этому браузером легко управлять одной рукой.

Кнопка Fire — главный элемент управления. Она позволяет одним нажатием мгновенно закрыть все вкладки, удалить историю или файлы cookie. Это не нужно делать вручную через запутанное меню, как в Chrome или Firefox.

У браузера DuckDuckGo простой и удобный интерфейс Фото: androidpolice.com Настройки конфиденциальности в браузере DuckDuckGo включены сразу Фото: androidpolice.com

У DuckDuckGo много функций для обеспечения конфиденциальности, и все они включены по умолчанию. Браузер блокирует скрытые трекеры активности от таких гигантов, как Google и Facebook, еще до того, как они успеют загрузиться. Зачастую это не только защищает от слежки, но и ускоряет просмотр страниц.

Кроме того, приложение автоматически использует улучшенное шифрование и заставляет сайты использовать HTTPS, когда это возможно, чтобы защитить данные от сетевых шпионов. DuckDuckGo также автоматически включает приватный режим в приложениях клавиатуры, чтобы они ничего не запоминали при посещении веб-страниц.

Функция Duck Player позволяет открыть видео на YouTube, не загружая обычные трекеры. Она обеспечивает чистый, свободный от отвлекающих факторов просмотр, при этом сохраняя конфиденциальность.

Работа с искусственным интеллектом также интересно реализована в разделе Duck.ai. Там есть список моделей, таких как GPT-5, Llama 4, Mistral, Claude, и среди них можно выбрать ту, которая подходит для конкретной задачи. Возможность комбинировать и сочетать программы LLM без необходимости создания учетных записей для каждой из них весьма удобна.

У DuckDuckGo есть приложения для всех платформ, включая iOS, Android, Windows и Mac. Закладка, сохраненная на одном устройстве, будет доступна на другом в рамках одной учетной записи.

Ранее эксперты издания ZDNet порекомендовали мобильный браузер Firefox Focus. Они оценили его за простоту и универсальность.