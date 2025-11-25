Потрібно всім: маловідомий додаток для Android забезпечить зручність і захист нового рівня

Більшість власників смартфонів на Android використовують браузер Chrome, на другому місці — Firefox, але маловідомий DuckDuckGo має явні переваги.

Він пропонує корисні налаштування безпеки і забезпечує функціонал, що перевершує популярні додатки від Google і Mozilla. Аналітик Партх Шах розповів про особливості DuckDuckGo у своєму огляді для видання Android Police.

DuckDuckGo має зрозумілий інтерфейс, який здається набагато простішим порівняно з іншими браузерами, перевантаженими функціями. На головній сторінці немає непотрібних іконок або новинних років, що захаращують головний екран — тільки рядок пошуку на чистому тлі.

Дуже зручно реалізована нижня панель — адресний рядок, пошук, кнопка вкладок і кнопка Fire розташовані прямо під великим пальцем. Завдяки цьому браузером легко керувати однією рукою.

Кнопка Fire — головний елемент управління. Вона дає змогу одним натисканням миттєво закрити всі вкладки, видалити історію або файли cookie. Це не потрібно робити вручну через заплутане меню, як у Chrome або Firefox.

У браузера DuckDuckGo простий і зручний інтерфейс Фото: androidpolice.com Налаштування конфіденційності в браузері DuckDuckGo ввімкнено відразу Фото: androidpolice.com

У DuckDuckGo багато функцій для забезпечення конфіденційності, і всі вони ввімкнені за замовчуванням. Браузер блокує приховані трекери активності від таких гігантів, як Google і Facebook, ще до того, як вони встигнуть завантажитися. Найчастіше це не тільки захищає від стеження, а й прискорює перегляд сторінок.

Крім того, додаток автоматично використовує поліпшене шифрування і змушує сайти використовувати HTTPS, коли це можливо, щоб захистити дані від мережевих шпигунів. DuckDuckGo також автоматично вмикає приватний режим у додатках клавіатури, щоб вони нічого не запам'ятовували під час відвідування веб-сторінок.

Функція Duck Player дає змогу відкрити відео на YouTube, не завантажуючи звичайні трекери. Вона забезпечує чистий, вільний від відволікаючих чинників перегляд, при цьому зберігаючи конфіденційність.

Робота зі штучним інтелектом також цікаво реалізована в розділі Duck.ai. Там є список моделей, таких як GPT-5, Llama 4, Mistral, Claude, і серед них можна вибрати ту, яка підходить для конкретного завдання. Можливість комбінувати і поєднувати програми LLM без необхідності створення облікових записів для кожної з них вельми зручна.

У DuckDuckGo є додатки для всіх платформ, включно з iOS, Android, Windows і Mac. Закладка, збережена на одному пристрої, буде доступна на іншому в рамках одного облікового запису.

Раніше експерти видання ZDNet порекомендували мобільний браузер Firefox Focus. Вони оцінили його за простоту й універсальність.