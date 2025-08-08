Експерти знайшли найкращий інтернет-браузер для смартфонів Android, і це не Chrome

Вибрати найкращий інтернет-браузер для смартфона — не таке просте завдання, як може здатися. Десь заважає перевантажений інтерфейс, десь — незручні налаштування, але є універсальне рішення.

Багато хто подумав би про Tor або Brave, але все набагато простіше, пише zdnet.com. Експерти видання рекомендують Firefox Focus — і наводять кілька аргументів, чому треба вибрати саме його.

Перш за все, Firefox Focus заявлений як простий і конфіденційний веб-браузер — і цілком справляється з цим завданням. Уявіть, що ви повністю розібрали ваш браузер, залишивши тільки справді необхідні функції, зберігаючи при цьому конфіденційність і безпеку. Так і працює Firefox Focus — його мінімалістичний інтерфейс позбувся всіх надмірностей, властивих іншим браузерам. Стартова сторінка пропонує адресний рядок, кнопку меню і клавіатуру під час натискання на адресний рядок — і жодних виснажливих новин або непотрібних рекомендацій.

На сторінці налаштувань ви побачите всього п'ять розділів: "Основні", "Конфіденційність і безпека", "Пошук", "Додатково" і "Mozilla".

У Firefox Focus дуже простий інтерфейс (скріншот) Фото: zdnet.com

Натиснувши на розділ "Основні", ви побачите тільки три параметри: "Тема", "Мова" і "Зробити Firefox Focus браузером за замовчуванням".

Зате в розділі "Конфіденційність і безпека" є безліч опцій, які допоможуть вам максимально ефективно використовувати Firefox Focus.

Ще є можливість використовувати відбиток пальця для розблокування застосунку, прихований режим, режим "тільки HTTPS" і пінг використання даних (щоб допомогти Mozilla оцінити кількість активних користувачів).

Що стосується пошукових систем, то в Firefox Focus за замовчуванням використовується Google, але його можна поміняти на DuckDuckGo або додати іншу пошукову систему.

До того ж Firefox Focus працює дійсно швидко, запевняють експерти. Це якраз і стало можливим завдяки позбавленню від безлічі додаткових функцій. Тож Firefox Focus назвали ідеальним вибором для тих, хто цінує насамперед простоту і безпеку.

