Эксперты нашли лучший интернет-браузер для смартфонов Android, и это не Chrome

Выбрать лучший интернет-браузер для смартфона – не такая простая задача, как может показаться. Где-то мешает перегруженный интерфейс, где-то – неудобные настройки, но есть универсальное решение.

Многие подумали бы про Tor или Brave, но все намного проще, пишет zdnet.com. Эксперты издания рекомендуют Firefox Focus – и приводят несколько аргументов, почему надо выбрать именно его.

Прежде всего, Firefox Focus заявлен как простой и конфиденциальный веб-браузер – и вполне справляется с этой задачей. Представьте, что вы полностью разобрали ваш браузер, оставив только действительно необходимые функции, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность. Так и работает Firefox Focus – его минималистичный интерфейс избавился от всех излишеств, присущих другим браузерам. Стартовая страница предлагает адресную строку, кнопку меню и клавиатуру при нажатии на адресную строку – и никаких утомительных новостей или ненужных рекомендаций.

На странице настроек вы увидите всего пять разделов: «Основные», «Конфиденциальность и безопасность», «Поиск», «Дополнительно» и «Mozilla».

У Firefox Focus очень простой интерфейс (скриншот) Фото: zdnet.com

Нажав на раздел «Основные», вы увидите только три параметра: «Тема», «Язык» и «Сделать Firefox Focus браузером по умолчанию».

Зато в разделе «Конфиденциальность и безопасность» есть множество опций, которые помогут вам максимально эффективно использовать Firefox Focus.

Еще есть возможность использовать отпечаток пальца для разблокировки приложения, скрытый режим, режим «только HTTPS» и пинг использования данных (чтобы помочь Mozilla оценить количество активных пользователей).

Что касается поисковых систем, то в Firefox Focus по умолчанию используется Google, но его можно поменять на DuckDuckGo или добавить другую поисковую систему.

К тому же Firefox Focus работает действительно быстро, заверяют эксперты. Это как раз и стало возможным благодаря избавлению от множества дополнительных функций. Так что Firefox Focus назвали идеальным выбором для тех, кто ценит прежде всего простоту и безопасность.

