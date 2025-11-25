Как правильно заряжать смартфон: что быстро садит батарею и работает ли правило "от 0 до 100"

В условиях блекаутов и отключений электроэнергии стоит следить за состоянием аккумуляторов смартфонов, Но помните, что не стоит злоупотреблять частой подпиткой батареи, говорят эксперты Tech Advisor.

Аккумуляторы со временем изнашиваются, но вы можете минимизировать этот эффект, воспользовавшись советами и рекомендациями по обслуживанию аккумулятора от специалистов techadvisor.com.

Когда следует заряжать смартфон

"Золотое правило — поддерживать заряд аккумулятора на уровне от 30% до 90% большую часть времени. Подзаряжайте, когда уровень заряда опускается ниже 50%, но отключайте телефон от сети до достижения 100%. По этой причине, возможно, стоит пересмотреть решение оставлять телефон подключенным к сети на ночь", — пишут эксперты.

Постоянная зарядка с 80% до 100% приводит к более быстрому старению литий-ионного аккумулятора, отмечают они.

По мнению авторов, смартфон лучше заряжать утром, за завтраком или на рабочем столе. Так будет проще следить за процентом заряда аккумулятора.

Пользователи iOS могут использовать приложение "Ярлыки", чтобы настроить уведомление при достижении определенного уровня заряда аккумулятора. Это можно сделать на вкладке "Автоматизация" — "Уровень заряда".

На какой процент следует заряжать телефон

Если аккумулятор заряжен на 100%, то смартфон прослужит как можно дольше, особенно если вы находитесь вне дома и используете его для навигации и других важных задач.

Однако, если вы знаете, что будете дома весь день и вам не понадобится полная зарядка, то попробуйте зарядить его примерно до 80%. Этого должно хватить на весь день, и это уменьшит нагрузку на аккумулятор, продлевая срок его службы, советуют эксперты.

Стоит ли полностью разряжать аккумулятор перед зарядкой

Некоторые пользователи считают, что стоит полностью разрядить телефон перед зарядкой. Однако не следует допускать падения заряда аккумулятора ниже 20%. В сочетании с вышеизложенными советами это известно как правило "от 20 до 80".

Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят зарядку ниже отметки 20%. Вместо этого рассматривайте оставшиеся 20% как буфер для напряженных дней, а в будни начинайте заряжать, как только появится предупреждение о низком уровне заряда.

Литий-ионные аккумуляторы лучше всего работают при среднем значении уровня заряда. Не допускайте низкого уровня заряда, но и слишком высокого тоже.

Стоит ли заряжать аккумулятор телефона до 100%

Некоторые рекомендуют проводить полную зарядку аккумулятора от нуля до 100% (цикл зарядки) раз в месяц, поскольку это перекалибровывает аккумулятор, что похоже на перезагрузку компьютера. Но другие считают это мифом.

"Чтобы сохранить аккумулятор в хорошем состоянии в долгосрочной перспективе, частые небольшие подзарядки лучше полной зарядки", — констатируют специалисты.

Чем больше разряжается литиевый аккумулятор, тем больше нагрузка на него. Таким образом, частая подзарядка и следование правилу "от 20 до 80" продлевает срок его службы.

