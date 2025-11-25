Як правильно заряджати смартфон: що швидко садить батарею і чи працює правило "від 0 до 100"

В умовах блекаутів і відключень електроенергії варто стежити за станом акумуляторів смартфонів, Але пам'ятайте, що не варто зловживати частим підживленням батареї, кажуть експерти Tech Advisor.

Акумулятори з часом зношуються, але ви можете мінімізувати цей ефект, скориставшись порадами та рекомендаціями з обслуговування акумулятора від фахівців techadvisor.com.

Коли слід заряджати смартфон

"Золоте правило — підтримувати заряд акумулятора на рівні від 30% до 90% більшу частину часу. Підзаряджайте, коли рівень заряду опускається нижче 50%, але відключайте телефон від мережі до досягнення 100%. З цієї причини, можливо, варто переглянути рішення залишати телефон підключеним до мережі на ніч", — пишуть експерти.

Постійна зарядка з 80% до 100% призводить до швидшого старіння літій-іонного акумулятора, зазначають вони.

На думку авторів, смартфон краще заряджати вранці, за сніданком або на робочому столі. Так буде простіше стежити за відсотком заряду акумулятора.

Користувачі iOS можуть використовувати додаток "Ярлики", щоб налаштувати сповіщення при досягненні певного рівня заряду акумулятора. Це можна зробити на вкладці "Автоматизація" — "Рівень заряду".

На який відсоток слід заряджати телефон

Якщо акумулятор заряджений на 100%, то смартфон прослужить якомога довше, особливо якщо ви перебуваєте поза домом і використовуєте його для навігації та інших важливих завдань.

Однак, якщо ви знаєте, що будете вдома весь день і вам не знадобиться повна зарядка, то спробуйте зарядити його приблизно до 80%. Цього має вистачити на весь день, і це зменшить навантаження на акумулятор, продовжуючи термін його служби, радять експерти.

Чи варто повністю розряджати акумулятор перед зарядкою

Деякі користувачі вважають, що варто повністю розрядити телефон перед зарядкою. Однак не слід допускати падіння заряду акумулятора нижче 20%. У поєднанні з вищевикладеними порадами це відомо як правило "від 20 до 80".

Літій-іонні акумулятори погано переносять зарядку нижче позначки 20%. Замість цього розглядайте 20%, що залишилися, як буфер для напружених днів, а в будні починайте заряджати, щойно з'явиться попередження про низький рівень заряду.

Літій-іонні акумулятори найкраще працюють при середньому значенні рівня заряду. Не допускайте низького рівня заряду, але й занадто високого теж.

Чи варто заряджати акумулятор телефону до 100%

Деякі рекомендують проводити повне заряджання акумулятора від нуля до 100% (цикл заряджання) раз на місяць, оскільки це перекалібровує акумулятор, що схоже на перезавантаження комп'ютера. Але інші вважають це міфом.

"Щоб зберегти акумулятор у хорошому стані в довгостроковій перспективі, часті невеликі підзарядки кращі за повну зарядку", — констатують фахівці.

Що більше розряджається літієвий акумулятор, то більше навантаження на нього. Таким чином, часта підзарядка і дотримання правила "від 20 до 80" подовжує термін його служби.

