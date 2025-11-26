Лучшие смартфоны Xiaomi: мощные новинки, которые вышли совсем недавно (фото, видео)

Эксперты протестировали смартфоны Xiaomi, которые вышли в сентябре-октябре этого года и выбрали самые лучшие.

Бенчмарк nanoreview.net опубликовал результаты тестов новых китайских телефонов. Мы выбрали самые мощные модели — Xiaomi 17, Xiaomi Redmi K90 и Xiaomi 15T Pro, — чтобы рассказать об их достоинствах и недостатках.

Xiaomi 17

Данная модель получила от производителя 6,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2656 точек и диагональю 6,3 дюйма. Она оснащена процессором Snapdragon 8 Elite 5-го поколения от компании Qualcomm, операционной системой Android 16 и памятью объемом либо 12, либо 16 Гб. На задней панели располагается тройная камера с датчиками на 50 Мп каждый. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. Вес гаджета составляет 191 г.

Обзор Xiaomi 17 Pro Max

Тестировщики оценили смартфон в 94 балла и присвоили ему рейтинг А+. В Украине такой телефон пока не поступил в продажу, но в странах ЕС его можно купить по цене от 720 евро (35 000 грн — прим. ред.).

Xiaomi 15T Pro

Гаджет имеет 6,83-дюймовій AMOLED-экран с разрешением 1280 x 2772 точек. Под капотом у него установлен процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus, работающий в паре с операционной системой Android 16. Объем памяти предлагается только на 12 Гб. Аккумулятор у него слабее, чем у предшественника, — всего-то 5500 мА·ч, — но и цена ниже. Что касается камер, то производитель предлагает три датчика: 50 Мп + 50 Мп + 12 Мп. Вес гаджета равен 210 г.

Обзор смартфона Xiaomi 15T Pro

От экспертов смартфон получил оценку в 92 балла и рейтинг А+. В Украине такой телефон продается по цене 28 000 грн.

Xiaomi Redmi K90

Экран этого телефона имеет диагональ 6,59 дюйма, тип OLED и разрешение 1156 x 2510 точек. Работу всех систем поддерживают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и операционная система Android 16. Аккумулятор емкостью 7100 мА·ч дает возможность аппарату работать весь день без подзарядки. Съемку видео и фото можно вести при помощи тройной камеры с сенсорами 50 Мп каждый. Пользователи могут купить смартфон данной модели с объемом памяти 12 Гб или 16 Гб. Вес: 206 г.

Cмартфоны Xiaomi Redmi K90 Фото: Weibo

В Украине телефон продается от 15 000 грн. Тестировщики оценили его производительность и работу в целом в 93 балла (рейтинг А+).

