Найкращі смартфони Xiaomi: потужні новинки, які вийшли зовсім недавно (фото, відео)

Експерти протестували смартфони Xiaomi, які вийшли у вересні-жовтні цього року, і вибрали найкращі.

Бенчмарк nanoreview.net опублікував результати тестів нових китайських телефонів. Ми вибрали найпотужніші моделі — Xiaomi 17, Xiaomi Redmi K90 і Xiaomi 15T Pro, — щоб розповісти про їхні переваги та недоліки.

Xiaomi 17

Дана модель отримала від виробника 6,3-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1220 x 2656 точок і діагоналлю 6,3 дюйма. Вона оснащена процесором Snapdragon 8 Elite 5-го покоління від компанії Qualcomm, операційною системою Android 16 і пам'яттю об'ємом або 12, або 16 Гб. На задній панелі розташовується потрійна камера з датчиками на 50 Мп кожен. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 7000 мА-год. Вага гаджета становить 191 г.

Огляд Xiaomi 17 Pro Max

Тестувальники оцінили смартфон у 94 бали і присвоїли йому рейтинг А+. В Україні такий телефон поки не надійшов у продаж, але в країнах ЄС його можна купити за ціною від 720 євро (35 000 грн — прим. ред.).

Xiaomi 15T Pro

Гаджет має 6,83-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1280 x 2772 точок. Під капотом у нього встановлений процесор MediaTek Dimensity 9400 Plus, що працює в парі з операційною системою Android 16. Об'єм пам'яті пропонується тільки на 12 Гб. Акумулятор у нього слабкіший, ніж у попередника, — всього-то 5500 мА-год, — але і ціна нижча. Що стосується камер, то виробник пропонує три датчики: 50 Мп + 50 Мп + 12 Мп. Вага гаджета дорівнює 210 г.

Огляд смартфона Xiaomi 15T Pro

Від експертів смартфон отримав оцінку в 92 бали і рейтинг А+. В Україні такий телефон продається за ціною 28 000 грн.

Xiaomi Redmi K90

Екран цього телефону має діагональ 6,59 дюйма, тип OLED і роздільну здатність 1156 x 2510 точок. Роботу всіх систем підтримують процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite та операційна система Android 16. Акумулятор ємністю 7100 мА-год дає можливість апарату працювати весь день без підзарядки. Зйомку відео і фото можна вести за допомогою потрійної камери з сенсорами 50 Мп кожен. Користувачі можуть купити смартфон даної моделі з об'ємом пам'яті 12 Гб або 16 Гб. Вага: 206 г.

Смартфони Xiaomi Redmi K90 Фото: Weibo

В Україні телефон продається від 15 000 грн. Тестувальники оцінили його продуктивність і роботу загалом у 93 бали (рейтинг А+).

