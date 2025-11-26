iPhone и Android проработают на годы дольше: 5 простых трюков для смартфонов (фото)

Вопрос долговечности гаджетов становится все актуальнее по мере подорожания техники. Есть способы продлить срок эксплуатации любого телефона.

Ведущие бренды, включая Apple, Google и Samsung, уже сделали шаг навстречу пользователям, увеличив срок программной поддержки своих устройств до 7-8 лет. Теперь дело за владельцами: при правильном уходе смартфон способен служить гораздо дольше привычных двух-трех лет. Эксперты CNET составили список рабочих советов, которые помогут сохранить гаджет в отличном состоянии.

Не игнорируйте обновления

Использование телефона без свежих патчей безопасности — это риск. Раньше Android-смартфоны получали обновления всего пару лет, но сейчас ситуация изменилась. Google Pixel 10 и другие новые модели могут обновляться до семи лет. Регулярная установка апдейтов защищает устройство от хакеров и вредоносного ПО, которое может замедлять работу системы. Не забывайте обновлять и приложения — это гарантирует их совместимость с текущей версией ОС.

Физическая защита обязательна

Как бы красиво ни выглядел новый iPhone, лучше сразу спрятать его в чехол. Это убережет корпус от царапин и спасет экран при падении. Защитное стекло или пленка также пригодятся: заменить их гораздо дешевле и проще, чем менять весь дисплейный модуль. Даже если вы планируете продать телефон через пару лет, идеальное состояние корпуса позволит выручить за него больше денег.

Замените батарею, а не гаджет

Со временем любой аккумулятор теряет емкость, и смартфон начинает разряжаться быстрее. Это естественный процесс, но он не означает, что пора покупать новый аппарат. Часто замена батареи — это все, что нужно, чтобы вдохнуть в устройство вторую жизнь. Сделать это можно, обратившись в сервисный центр, или даже самостоятельно по онлайн-инструкциям. Это в разы дешевле покупки новой модели.

Очистите память

За годы эксплуатации память телефона нередко забивается тысячами фотографий и ненужных скриншотов, забытыми загруженными и приложениями. Нехватка свободного места способна замедлять работу ОС. Регулярная чистка, перенос фото в облако или на внешний накопитель, а также удаление старых игр помогут смартфону работать быстрее. В некоторых случаях уместен даже сброс до заводских настроек, только важно перед этим сохранить все важные данные где-то еще.

Очистите порты

Если телефон нестабильно держится на зарядке или кабель вставляется с трудом, иногда причина кроется в обычной пыли и ворсе из карманов, которые забиваются в порт зарядки. Аккуратно прочистите разъем деревянной зубочисткой — это может сэкономить вам визит в сервис.

