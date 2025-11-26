iPhone і Android пропрацюють на роки довше: 5 простих трюків для смартфонів (фото)

Питання довговічності гаджетів стає дедалі актуальнішим у міру подорожчання техніки. Є способи продовжити термін експлуатації будь-якого телефону.

Провідні бренди, включно з Apple, Google і Samsung, уже зробили крок назустріч користувачам, збільшивши термін програмної підтримки своїх пристроїв до 7-8 років. Тепер справа за власниками: за умови правильного догляду смартфон здатний служити набагато довше звичних двох-трьох років. Експерти CNET склали список робочих порад, які допоможуть зберегти гаджет у відмінному стані.

Не ігноруйте оновлення

Використання телефону без свіжих патчів безпеки — це ризик. Раніше Android-смартфони отримували оновлення всього пару років, але зараз ситуація змінилася. Google Pixel 10 та інші нові моделі можуть оновлюватися до семи років. Регулярне встановлення апдейтів захищає пристрій від хакерів і шкідливого ПЗ, яке може уповільнювати роботу системи. Не забувайте оновлювати й додатки — це гарантує їхню сумісність із поточною версією ОС.

Фізичний захист обов'язковий

Хоч би який гарний вигляд мав новий iPhone, краще відразу заховати його в чохол. Це вбереже корпус від подряпин і врятує екран при падінні. Захисне скло або плівка також стануть у пригоді: замінити їх набагато дешевше і простіше, ніж міняти весь дисплейний модуль. Навіть якщо ви плануєте продати телефон через кілька років, ідеальний стан корпусу дасть змогу виручити за нього більше грошей.

Замініть батарею, а не гаджет

З часом будь-який акумулятор втрачає ємність, і смартфон починає розряджатися швидше. Це природний процес, але він не означає, що пора купувати новий апарат. Часто заміна батареї — це все, що потрібно, щоб вдихнути в пристрій друге життя. Зробити це можна, звернувшись до сервісного центру, або навіть самостійно за онлайн-інструкціями. Це в рази дешевше за купівлю нової моделі.

Очистіть пам'ять

За роки експлуатації пам'ять телефону нерідко забивається тисячами фотографій і непотрібних скріншотів, забутими завантаженими і додатками. Брак вільного місця здатен уповільнювати роботу ОС. Регулярне чищення, перенесення фото в хмару або на зовнішній накопичувач, а також видалення старих ігор допоможуть смартфону працювати швидше. У деяких випадках доречним є навіть скидання до заводських налаштувань, тільки важливо перед цим зберегти всі важливі дані десь ще.

Очистіть порти

Якщо телефон нестабільно тримається на зарядці або кабель вставляється насилу, іноді причина криється у звичайному пилу і ворсі з кишень, які забиваються в порт зарядки. Акуратно прочистіть роз'єм дерев'яною зубочисткою — це може заощадити вам візит до сервісу.

