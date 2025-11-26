Вдвое дешевле флагманов: вышли мощные смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra (фото)

Poco анонсировала F8 Pro и F8 Ultra — cмартфоны с предтоповыми характеристиками и умеренными ценами.

Помимо мощных процессоров и продвинутых камер, главной фишкой старшей модели стала уникальная звуковая система 2.1 с выделенным сабвуфером на задней панели, пишет GSMArena.

Poco F8 Ultra

Старшая модель получила передовой чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в паре с компонентом VisionBoost D8 для улучшения графики. Охлаждение обеспечивает большая испарительная камера площадью 6700 мм².

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, пиковой яркостью 3500 нит и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Под экраном расположен быстрый ультразвуковой сканер отпечатков. Звук системы 2.1 должен быть объемным за счет настройки специалистов Bose и дополнительного низкочастотного динамика.

Poco F8 Ultra Фото: POCO

Камеры следующие: основной фотосенсор Light Fusion 950 на (50 Мп, размер 1/1,31 дюйма) с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телефото перископ с 5-кратным оптическим зумом и сверхширик (50 Мп). Фронтальная камера — 32 Мп. Батарея емкостью 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Корпус защищен по стандарту IP68 и имеет металлическую рамку.

Poco F8 Pro

Младшая версия работает на прошлогоднем, но все еще мощном чипе Snapdragon 8 Elite. Экран здесь чуть меньше — 6,59" LTPS AMOLED с поддержкой 120 Гц и разрешением FHD+. Задняя панель выполнена из матового стекла, а грани — из металла.

Набор камер включает в себя главный модуль Light Fusion 800 на 50 Мп с OIS, телевик на 50 Мп с зумом 2,5x и скромный 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Батарея емкостью 6210 мАч заряжается так же быстро — 100 Вт. Смартфон тоже получил защиту IP68, звук от Bose и ультразвуковой сканер отпечатков.

Poco F8 Pro Фото: POCO

Обе модели работают под управлением прошивки HyperOS 3 (ОС Android 16), будут получать номерные обновления системы в течение 4 лет и патчи безопасности в течение шести. Цены:

Poco F8 Pro: от $529 (~ 22 400 грн) за версию 12/256 ГБ.

от $529 (~ 22 400 грн) за версию 12/256 ГБ. Poco F8 Ultra: от $679 (~ 28 700 грн) за версию 12/256 ГБ.

Cтоит отметить, что это ранние скидочные предложения для европейского рынка, и украинские цены еще ожидаются.

