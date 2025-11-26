Удвічі дешевше за флагмани: вийшли потужні смартфони Poco F8 Pro і F8 Ultra (фото)

Poco анонсувала F8 Pro і F8 Ultra — смартфони з передтоповими характеристиками і помірними цінами.

Крім потужних процесорів і просунутих камер, головною фішкою старшої моделі стала унікальна звукова система 2.1 з виділеним сабвуфером на задній панелі, пише GSMArena.

Poco F8 Ultra

Старша модель отримала передовий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, що працює в парі з компонентом VisionBoost D8 для поліпшення графіки. Охолодження забезпечує велика випарна камера площею 6700 мм².

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K, піковою яскравістю 3500 ніт і адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Під екраном розташований швидкий ультразвуковий сканер відбитків. Звук системи 2.1 має бути об'ємним завдяки налаштуванню фахівців Bose і додаткового низькочастотного динаміка.

Poco F8 Ultra Фото: POCO

Камери такі: основний фотосенсор Light Fusion 950 на (50 Мп, розмір 1/1,31 дюйма) з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельний телефото-перископ з 5-кратним оптичним зумом і надширик (50 Мп). Фронтальна камера — 32 Мп. Батарея ємністю 6500 мАг підтримує 100-ватну дротову і 50-ватну бездротову зарядку. Корпус захищений за стандартом IP68 і має металеву рамку.

Poco F8 Pro

Молодша версія працює на торішньому, але все ще потужному чипі Snapdragon 8 Elite. Екран тут трохи менший — 6,59" LTPS AMOLED з підтримкою 120 Гц і роздільною здатністю FHD+. Задня панель виконана з матового скла, а грані — з металу.

Набір камер містить головний модуль Light Fusion 800 на 50 Мп з OIS, телевік на 50 Мп із зумом 2,5x і скромний 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Батарея ємністю 6210 мАг заряджається так само швидко — 100 Вт. Смартфон теж отримав захист IP68, звук від Bose і ультразвуковий сканер відбитків.

Poco F8 Pro Фото: POCO

Обидві моделі працюють під управлінням прошивки HyperOS 3 (ОС Android 16), отримуватимуть номерні оновлення системи впродовж 4 років і патчі безпеки впродовж шести. Ціни:

Poco F8 Pro: від $529 (~ 22 400 грн) за версію 12/256 ГБ.

від $529 (~ 22 400 грн) за версію 12/256 ГБ. Poco F8 Ultra: від $679 (~ 28 700 грн) за версію 12/256 ГБ.

Варто зазначити, що це ранні дисконтні пропозиції для європейського ринку, і українські ціни ще очікуються.

