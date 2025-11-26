QLED или OLED: чем отличаются технологии и какой телевизор нужен именно вам (фото)

Термины QLED или OLED давно на слуху, но в то же время пользователи иногда довольно смутно представляют, в чем разница между ними. Чтобы выбрать хороший телевизор, который прослужит долго, надо разобраться с этой терминологией.

Ведущие производители телевизоров – LG, Samsung, Sony, – часто используют множество жаргонных слов для продвижения своих устройств, пишет consumerreports.org. При покупке нового телевизора вы столкнетесь со множеством таких аббревиатур: тут и LED, QLED, и OLED, и QD-OLED. Но не пугайтесь – все эти обозначения относятся к конструкции экрана телевизора. Просто экраны LED и QLED относятся к одному условному лагерю, а OLED и QD-OLED – к другому.

Еще надо учесть, что часто маркетинговый жаргон используется для того, чтобы представить телевизоры более продвинутыми, и чтобы подороже их продать. Но, когда вы точно знаете, о чем речь, – этот номер не пройдет.

Вообще, есть два основных типа телевизоров – ЖК-дисплеи и OLED-дисплеи. Все ЖК-телевизоры (с жидкокристаллическим дисплеем) оснащены подсветкой, которая пропускает свет через фильтр, создавая цвет. Подсветка всегда включена, а жидкие кристаллы действуют как своего рода ставни: открываясь, они пропускают свет в яркие области изображения, а закрываясь, – блокируют свет в темных областях. Впрочем, часть света все же просачивается, поэтому черные тона на многих ЖК-телевизорах выглядят скорее серыми.

Термин "LED-телевизор" появился более десяти лет назад, когда произошел переход с люминесцентных (CCFL) ламп в подсветке ЖК-телевизоров на светодиоды (LED). Благодаря светодиодам телевизоры стали тоньше, ярче и долговечнее.

Как работают OLED-телевизоры

Аббревиатура OLED расшифровывается как "органический светодиод". В таком телевизоре каждый пиксель излучает собственный свет, поэтому отдельная подсветка становится уже не нужна. Так как каждый пиксель может переключаться между ярким и полностью выключенным состоянием, OLED-телевизоры способны создавать высококонтрастные изображения с глубокими черными тонами.

До недавнего времени все OLED-телевизоры таких компаний, как LG, Sony и Vizio, использовали вариант технологии WOLED (это довольно редкая аббревиатура, которую обычно не используют в рекламе). Такие телевизоры были оснащены источником белого OLED-света и цветными фильтрами, воспроизводящими красный, зеленый и синий цвета. Недостаток заключался в том, что при очень высоких уровнях яркости дополнительный белый субпиксель размывал цвета.

OLED-телевизор LG Фото: LG Electronics

Но технологии не стояли на месте: телевизоры LG серии G5 (к примеру, LG OLED65G5WUA) и флагманские модели Panasonic серии Z95B (Panasonic TV-Z95BP) используют уже новую OLED-панель с четырьмя ячейками, что делает их одними из самых ярких OLED-телевизоров. В этой новой технологии красный и зеленый слои расположены между двумя синими. Такое разделение позволяет создавать более яркое изображение с большей чистотой цвета.

Чем отличаются телевизоры QD-OLED

Первые две буквы обозначают "квантовые точки" (quantum dots). Раньше такие квантовые точки использовались только в ЖК-телевизорах, но в 2022 году Samsung и Sony представили телевизоры QD-OLED, а вскоре к ним присоединилась и компания Sharp.

QD-OLED-телевизор Samsung Фото: Samsung

Такие телевизоры – своего рода гибридный подход, сочетающий преимущества традиционных OLED-телевизоров (высокую контрастность, глубокий черный цвет и неограниченные углы обзора) с более высокой пиковой яркостью и более яркими цветами. Технология QD-OLED основана на использовании синего OLED-источника света и использует для получения цветов материал с квантовыми точками вместо фильтра.

Если подытожить все сказанное, то в 2025 году лучшие телевизоры в любой категории – и с ЖК-, и с OLED-дисплеями, – сочетают в себе и высокую пиковую яркость, и безукоризненную передачу черного, и прочие насыщенные цвета.

