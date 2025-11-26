QLED чи OLED: чим відрізняються технології та який телевізор потрібен саме вам (фото)

Терміни QLED або OLED давно на слуху, але водночас користувачі інколи доволі смутно уявляють, у чому різниця між ними. Щоб вибрати хороший телевізор, який прослужить довго, треба розібратися з цією термінологією.

Провідні виробники телевізорів — LG, Samsung, Sony, — часто використовують безліч жаргонних слів для просування своїх пристроїв, пише consumerreports.org. Під час купівлі нового телевізора ви зіткнетеся з безліччю таких абревіатур: тут і LED, QLED, і OLED, і QD-OLED. Але не лякайтеся — всі ці позначення відносяться до конструкції екрана телевізора. Просто екрани LED і QLED належать до одного умовного табору, а OLED і QD-OLED — до іншого.

Ще треба врахувати, що часто маркетинговий жаргон використовується для того, щоб представити телевізори більш просунутими, і щоб дорожче їх продати. Але, коли ви точно знаєте, про що йдеться, — цей номер не пройде.

Взагалі, є два основних типи телевізорів — РК-дисплеї та OLED-дисплеї. Усі РК-телевізори (з рідкокристалічним дисплеєм) оснащені підсвічуванням, яке пропускає світло через фільтр, створюючи колір. Підсвічування завжди ввімкнене, а рідкі кристали діють як своєрідні віконниці: відчиняючись, вони пропускають світло в яскраві ділянки зображення, а зачиняючись, — блокують світло в темних ділянках. Утім, частина світла все ж просочується, тому чорні тони на багатьох РК-телевізорах мають радше сірий вигляд.

Термін "LED-телевізор" з'явився понад десять років тому, коли стався перехід з люмінесцентних (CCFL) ламп у підсвічуванні РК-телевізорів на світлодіоди (LED). Завдяки світлодіодам телевізори стали тоншими, яскравішими і довговічнішими.

Як працюють OLED-телевізори

Абревіатура OLED розшифровується як "органічний світлодіод". У такому телевізорі кожен піксель випромінює власне світло, тому окреме підсвічування стає вже не потрібним. Оскільки кожен піксель може перемикатися між яскравим і повністю вимкненим станом, OLED-телевізори здатні створювати висококонтрастні зображення з глибокими чорними тонами.

Донедавна всі OLED-телевізори таких компаній, як LG, Sony і Vizio, використовували варіант технології WOLED (це доволі рідкісна абревіатура, яку зазвичай не використовують у рекламі). Такі телевізори були оснащені джерелом білого OLED-світла і кольоровими фільтрами, що відтворюють червоний, зелений і синій кольори. Недолік полягав у тому, що за дуже високих рівнів яскравості додатковий білий субпіксель розмивав кольори.

OLED-телевізор LG Фото: LG Electronics

Але технології не стояли на місці: телевізори LG серії G5 (наприклад, LG OLED65G5WUA) і флагманські моделі Panasonic серії Z95B (Panasonic TV-Z95BP) використовують уже нову OLED-панель із чотирма комірками, що робить їх одними з найяскравіших OLED-телевізорів. У цій новій технології червоний і зелений шари розташовані між двома синіми. Такий поділ дає змогу створювати більш яскраве зображення з більшою чистотою кольору.

Чим відрізняються телевізори QD-OLED

Перші дві літери позначають "квантові точки" (quantum dots). Раніше такі квантові точки використовували тільки в РК-телевізорах, але 2022 року Samsung і Sony презентували телевізори QD-OLED, а незабаром до них приєдналася і компанія Sharp.

QD-OLED-телевізор Samsung Фото: Samsung

Такі телевізори — свого роду гібридний підхід, що поєднує переваги традиційних OLED-телевізорів (високу контрастність, глибокий чорний колір і необмежені кути огляду) з вищою піковою яскравістю і більш яскравими кольорами. Технологія QD-OLED заснована на використанні синього OLED-джерела світла і використовує для отримання кольорів матеріал з квантовими точками замість фільтра.

Якщо підсумувати все сказане, то 2025 року найкращі телевізори в будь-якій категорії — і з РК-, і з OLED-дисплеями, — поєднують у собі і високу пікову яскравість, і бездоганне передавання чорного, і інші насичені кольори.

