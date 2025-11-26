Недорогие смартфоны с лучшими камерами: топ-3 модели 2025 года (фото, видео)

Выбор смартфона с хорошей камерой больше не означает покупку дорогого флагмана. В 2025 году средний класс предлагает устройства, способные делать отличные снимки.

Производители оснащают доступные модели оптической стабилизацией для плавных видео, большими фотосенсорами и продвинутыми алгоритмами обработки изображений. Фокус отобрал три лучших смартфона, которые сочетают в себе высокие фотовозможности и разумную цену.

Google Pixel 7a

Начальный вариант для ценителей вычислительной фотографии Google. Несмотря на релиз в 2023 году, он остается одним из лучших камерофонов в своем классе благодаря фирменной программной части. Двойная камера (64 Мп основная и 13 Мп сверхширокоугольная) выдает кадры с великолепной детализацией и фирменным контрастным стилем Pixel. Ночная съемка и портретный режим здесь тоже отрабатывают на уровне флагманов.

Google Pixel 7a Фото: cnet.com

Аппарат оснащен 6,1-дюймовой OLED-матрицей с частотой обновления 90 Гц и работает на чипе Google Tensor G2. Главные преимущества — "чистая" ОС Android с эксклюзивными фишками и длительная поддержка обновлениями. Из минусов стоит отметить медленную зарядку (всего 18 Вт) и не самую лучшую автономность.

Цена в Украине: от 10 599 грн.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Отличный выбор для тех, кто ищет универсальный смартфон с мощной камерой. Основной модуль на 200 Мп с оптической стабилизацией позволяет делать снимки с невероятным разрешением, что дает возможность сильно кадрировать фото без потери качества. Дополняют картину 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макро-камера.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Смартфон получил яркий 120-герцевый AMOLED-экран с защитой Gorilla Glass Victus 2 и полноценную влагозащиту IP68. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а батарея на 5110 мАч обеспечивает приличную автономность. Из недостатков — отсутствие разъема для наушников и слота для карт памяти.

Цена в Украине: от 9 499 грн (акционное предложение в "Черную пятницу").

Realme 15 Pro

Realme 15 Pro оснащен двойной камерой по 50 Мп каждая: главной и сверхширокоугольной. Ключевой сенсор имеет большой размер и оптическую стабилизацию, что гарантирует отличное качество снимков даже при плохом освещении. Видео можно записывать в 4K при 60 кадрах в секунду.

Realme 15 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон выделяется ярким OLED-дисплеем с пиковой яркостью до 6500 нит и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 7 Gen 4. Батарея обладает емкостью 7000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку 80 Вт. К минусам можно отнести отсутствие модуля телефото, который был в предыдущей модели.

Цена в Украине: от 18 999 грн.

Ранее были названы лучшие недорогие смартфоны 2025 года. Современный рынок смартфонов огромный и разнообразный, и каждый производитель старается привлечь внимание потенциального покупателя то ультратонким корпусом, то супермощной батареей. Бывает сложно разобраться, где реальная выгода, а где – просто удачный маркетинговый ход.