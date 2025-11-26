Недорогі смартфони з найкращими камерами: топ 3 моделі 2025 року (фото, відео)

Вибір смартфона з хорошою камерою більше не означає купівлю дорогого флагмана. У 2025 році середній клас пропонує пристрої, здатні робити чудові знімки.

Виробники оснащують доступні моделі оптичною стабілізацією для плавних відео, великими фотосенсорами і просунутими алгоритмами обробки зображень. Фокус відібрав три найкращі смартфони, які поєднують у собі високі фотоможливості та розумну ціну.

Google Pixel 7a

Початковий варіант для поціновувачів обчислювальної фотографії Google. Незважаючи на реліз у 2023 році, він залишається одним із найкращих камерофонів у своєму класі завдяки фірмовій програмній частині. Подвійна камера (64 Мп основна і 13 Мп надширококутна) видає кадри з чудовою деталізацією і фірмовим контрастним стилем Pixel. Нічна зйомка і портретний режим тут теж відпрацьовують на рівні флагманів.

Google Pixel 7a Фото: cnet.com

Апарат оснащений 6,1-дюймовою OLED-матрицею з частотою оновлення 90 Гц і працює на чипі Google Tensor G2. Головні переваги — "чиста" ОС Android з ексклюзивними фішками і тривала підтримка оновленнями. З мінусів варто відзначити повільну зарядку (всього 18 Вт) і не найкращу автономність.

Ціна в Україні: від 10 599 грн.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний смартфон з потужною камерою. Основний модуль на 200 Мп з оптичною стабілізацією дозволяє робити знімки з неймовірною роздільною здатністю, що дає можливість сильно кадрувати фото без втрати якості. Доповнюють картину 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і макро-камера.

Огляд смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro 5G

Смартфон отримав яскравий 120-герцевий AMOLED-екран із захистом Gorilla Glass Victus 2 і повноцінний вологозахист IP68. Усередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а батарея на 5110 мАг забезпечує пристойну автономність. З недоліків — відсутність роз'єму для навушників і слота для карт пам'яті.

Ціна в Україні: від 9 499 грн (акційна пропозиція в "Чорну п'ятницю").

Realme 15 Pro

Realme 15 Pro оснащений подвійною камерою по 50 Мп кожна: головною та надширококутною. Ключовий сенсор має великий розмір і оптичну стабілізацію, що гарантує відмінну якість знімків навіть при поганому освітленні. Відео можна записувати в 4K при 60 кадрах на секунду.

Realme 15 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон виділяється яскравим OLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 6500 ніт і частотою оновлення 144 Гц. За продуктивність відповідає потужний чип Snapdragon 7 Gen 4. Батарея має ємність 7000 мАг і підтримує надшвидку зарядку 80 Вт. До мінусів можна віднести відсутність модуля телефото, який був у попередній моделі.

Ціна в Україні: від 18 999 грн.

Раніше було названо найкращі недорогі смартфони 2025 року.