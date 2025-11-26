І iPhone, і Samsung за 600 доларів: названо найкращі недорогі смартфони 2025 року (фото)

Сучасний ринок смартфонів величезний і різноманітний, і кожен виробник намагається привернути увагу потенційного покупця то ультратонким корпусом, то суперпотужною батареєю. Буває складно розібратися, де реальна вигода, а де — просто вдалий маркетинговий хід.

Найдорожчий телефон не обов'язково буде найкращим, зазначає видання Wired. Його експерти вирішили знайти хороші варіанти в досить демократичному ціновому діапазоні — від 100 до 600 доларів (це приблизно від 4 до 25 тис. у перерахунку на гривні). Видання пропонує власний рейтинг найкращих недорогих смартфонів у 2025 році.

Google Pixel 9a

Цей гаджет став фаворитом експертів. Його назвали найкращим смартфоном у ціновій категорії до 500 доларів.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Телефон працює на процесорі Google Tensor G4 і отримав 7 років підтримки програмного оновлення — таке нечасто зустрічається на бюджетних моделях. Його хвалять за великий і яскравий 6,3-дюймовий OLED-екран і відмінні камери. До того ж, тут є дуже корисні розумні функції — наприклад, Audio Magic Eraser для очищення звуку на відео.

Ще є NFC для безконтактних платежів і покращений клас захисту IP68.

iPhone 16e

Найдоступніший з нової лінійки Apple. Насамперед фахівці відзначають час роботи від акумулятора — смартфон може протриматися дев'ять годин з увімкненим екраном, і при цьому не розрядитися "в нуль".

Смартфон iPhone 16e Фото: The Sun

При цьому сам дисплей не дуже великий — всього 6,1-дюймовий, але зате він забезпечує більш тривалий час роботи, ніж базовий iPhone 16 з тими ж розмірами.

Samsung Galaxy S25 FE

Переможець у номінації "Найдешевший Samsung". По суті, це така собі "полегшена версія" флагманської серії Galaxy S25, і багато в чому телефон не поступається дорожчим "побратимам". До того ж, відмінності суто технічні — наприклад, 6,7-дюймовий AMOLED-екран не такий яскравий і з меншою частотою оновлення, але пересічний користувач цієї різниці може і не відчути.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: phonearena.com

Є потрійна камера з 3-кратним оптичним зумом і доволі потужний акумулятор ємністю 4900 мАг (при середньому використанні його вистачає на цілий день).

Nothing Phone (3a) і Phone (3a) Pro

Ці моделі дуже схожі за характеристиками, і обидві були відібрані для категорії "Найкраще співвідношення ціни та якості".

Смартфон Nothing Phone (3a) Фото: Future

Головна відмінність двох смартфонів — це їхні камери. У 50-мегапіксельного основного сенсора Pro пікселі трохи більші, ніж у Phone (3a), і це дає йому змогу вловлювати більше світла для якісніших нічних знімків. Крім того, він оснащений 3-кратним перископічним телеоб'єктивом, що дає змогу збільшувати масштаб зображення (у моделі 3a є тільки 2-кратний оптичний зум).

Взагалі, тим, хто любить фотографувати на телефон, радять брати Pro (3a). Водночас він доволі громіздкий, тож поціновувачам більш витонченого дизайну підійде Phone (3a).

Motorola Moto G Stylus 5G

Цей смартфон виділяється відразу за кількома параметрами. По-перше, його визнали найкращим гаджетом Moto G завдяки потужному чипсету Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Смартфон Motorola Moto G Stylus 5G Motorola Moto G Stylus 5G Фото: cnet.com

По-друге, за доволі тонкого корпусу, телефон отримав цілком витривалу батарею на 5000 мАг — він тримається весь день без підзарядки, причому до кінця дня приблизно третина заряду ще залишається.

По-третє, це єдиний смартфон із вбудованим стилусом (за винятком Samsung Galaxy S25 Ultra — але там може відлякувати ціна в 1300 доларів).

Бонусом йде роз'єм для навушників — така фішка вже стала рідкістю у 2025 році.

