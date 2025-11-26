И iPhone, и Samsung за 600 долларов: названы лучшие недорогие смартфоны 2025 года (фото)

Современный рынок смартфонов огромный и разнообразный, и каждый производитель старается привлечь внимание потенциального покупателя то ультратонким корпусом, то супермощной батареей. Бывает сложно разобраться, где реальная выгода, а где – просто удачный маркетинговый ход.

Самый дорогой телефон не обязательно будет самым лучшим, отмечает издание Wired. Его эксперты решили найти хорошие варианты в довольно демократичном ценовом диапазоне – от 100 до 600 долларов (это примерно от 4 до 25 тыс. в пересчете на гривны). Издание предлагает собственный рейтинг лучших недорогих смартфонов в 2025 году.

Google Pixel 9a

Этот гаджет стал фаворитом экспертов. Его назвали лучшим смартфоном в ценовой категории до 500 долларов.

Телефон работает на процессоре Google Tensor G4 и получил 7 лет поддержки программного обновления – такое нечасто встречается на бюджетных моделях. Его хвалят за большой и яркий 6,3-дюймовый OLED-экран и отличные камеры. К тому же, тут есть очень полезные умные функции – например, Audio Magic Eraser для очищения звука на видео.

Еще есть NFC для бесконтактных платежей и улучшенный класс защиты IP68.

iPhone 16e

Самый доступный из новой линейки Apple. В первую очередь специалисты отмечают время работы от аккумулятора – смартфон может продержаться девять часов с включенным экраном, и при этом не разрядиться "в ноль".

При этом сам дисплей не очень большой – всего 6,1-дюймовый, но зато он обеспечивает более длительное время работы, чем базовый iPhone 16 с теми же размерами.

Samsung Galaxy S25 FE

Победитель в номинации "Самый дешевый Samsung". По сути, это такая "облегченная версия" флагманской серии Galaxy S25, и во многом телефон не уступает более дорогим "собратьям". К тому же, отличия чисто технические – например, 6,7-дюймовый AMOLED-экран не такой яркий и с меньшей частотой обновления, но рядовой пользователь этой разницы может и не ощутить.

Есть тройная камера с 3-кратным оптическим зумом и довольно мощный аккумулятор емкостью 4900 мАч (при среднем использовании его хватает на целый день).

Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro

Эти модели очень похожи по характеристикам, и обе были отобраны для категории "Лучшее соотношение цены и качества".

Главное отличие двух смартфонов – это их камеры. У 50-мегапиксельного основного сенсора Pro пиксели чуть более крупные, чем у Phone (3a), и это позволяет ему улавливать больше света для более качественных ночных снимков. Кроме того, он оснащен 3-кратным перископическим телеобъективом, позволяющим увеличивать масштаб изображения (у модели 3a есть только 2-кратный оптический зум).

Вообще, тем, кто любит фотографировать на телефон, советуют брать Pro (3a). В то же время он довольно громоздкий, так что ценителям более изящного дизайна подойдет Phone (3a).

Motorola Moto G Stylus 5G

Этот смартфон выделяется сразу по нескольким параметрам. Во-первых, его признали лучшим гаджетом Moto G благодаря мощному чипсету Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Во-вторых, при довольно тонком корпусе, телефон получил вполне выносливую батарею на 5000 мАч – он держится весь день без подзарядки, причем к концу дня примерно треть заряда еще остается.

В-третьих, это единственный смартфон со встроенным стилусом (за исключением Samsung Galaxy S25 Ultra – но там может отпугивать цена в 1300 долларов).

Бонусом идет разъем для наушников –такая фишка уже стала редкостью в 2025 году.

