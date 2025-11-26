Как правильно заряжать аккумулятор смартфона, чтобы он не "умер" раньше времени (фото)

Производители смартфонов, такие как Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендуют использовать встроенные функции, позволяющие оптимизировать заряд батареи и тем самым продлить срок ее службы.

Известные бренды предлагают пользователям набор инструментов, чтобы аккумуляторы гаджетов прослужили как можно дольше. Их рекомендации приводит издание techadvisor.com.

Apple iPhone

Функция "Оптимизированная зарядка аккумулятора" на iPhone предназначена для сокращения времени, в течение которого аккумулятор находится в состоянии интенсивного заряда.

В некоторых ситуациях полная зарядка свыше 80% задерживается или вообще не выполняется. Это также зависит от местоположения пользователя, поэтому следует избегать перебоев в подзарядке, например, во время путешествий или отпуска.

Пользователи iPhone 15 могут настроить остановку зарядки на уровне 80%.

Google Pixel

Эта компания также предлагает интегрированную защиту аккумулятора для своих устройств, начиная с Pixel 4. Функция "Адаптивная зарядка" находится в разделе "Настройки" — "Аккумулятор" — "Умный аккумулятор".

Если вы заряжаете устройство после 21:00 и одновременно устанавливаете будильник на 5:00–10:00, то, проснувшись, вы получите полностью заряженный смартфон, но полная зарядка произойдет лишь незадолго до звонка будильника.

Все производители смартфонов встраивают функции для эффективной работы батареи Фото: Future

Samsung Galaxy

Функция зарядки аккумулятора есть и в некоторых планшетах, таких как Galaxy Tab S6 или Galaxy Tab S7. Функция "Защита аккумулятора" находится в разделе "Настройки" — "Обслуживание устройства" — "Аккумулятор". При активации функции устройство просто определяет максимальный уровень заряда аккумулятора, равный 85%.

OnePlus

В OxygenOS 10.0 есть функция мониторинга аккумулятора под названием "Оптимизированная зарядка". Она активируется в разделе "Настройки" — "Аккумулятор". Смартфон запоминает, во сколько вы обычно встаете утром, и завершает критически важный последний этап зарядки с 80 до 100% незадолго до вашего пробуждения, то есть как можно позже.

Смартфоны не стоит заряжать до 100% каждый раз Фото: Tom's Guide

Huawei

Функция "Умная зарядка" доступна в EMUI 9.1 или Magic UI 2.1. Ее можно включить в разделе "Настройки" — "Аккумулятор" — "Дополнительные настройки". Это означает, что зарядка устройства останавливается на 80% ночью и завершается только перед вашим пробуждением. В этом случае также учитывается поведение пользователя и, при необходимости, настройка будильника.

Sony Xperia

Функция "Уход за аккумулятором" доступна в настройках аккумулятора многих моделей смартфонов этой марки. Устройство запоминает, когда и на какое время пользователь подключает зарядный кабель, и корректирует момент окончания зарядки так, чтобы он совпадал с отключением питания. Устройства Sony также можно заряжать до максимального уровня заряда 80 или 90%.

Ранее мы писали, что не стоит заряжать смартфон ночью. Как правило, лучше избегать зарядки в ночное время, поскольку аккумулятор будет заряжаться на 100%, а это может навредить гаджету, говорят эксперты.