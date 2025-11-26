Ни в коем случае не заряжайте смартфон ночью: эксперты пояснили, в чем кроется опасность

Как правило, лучше избегать зарядки в ночное время, поскольку аккумулятор будет заряжаться на 100%, а это может навредить гаджету, говорят эксперты.

Каждая полная зарядка считается "циклом", а так как батарея рассчитана на определенное количество циклов зарядки-разрядки, она будет быстрее изнашиваться, говорится в материале издания techadvisor.com.

Если вы заряжаете телефон ночью, вы гарантированно пропустите момент, когда телефон превысит рекомендованную производителями отметку в 80%, которая является оптимальной для обеспечения длительного срока службы аккумулятора.

Хотя большинство современных смартфонов имеют встроенные датчики, отключающие зарядку при достижении 100%, они будут расходовать небольшое количество заряда, находясь в режиме ожидания. И телефон снова начнет заряжаться.

Возможно, вы получите "капельный заряд", когда зарядное устройство будет пытаться поддерживать телефон на уровне 100%, поскольку гаджет естественным образом теряет заряд в течение ночи. Это означает, что смартфон постоянно колеблется между полным зарядом и чуть ниже этого уровня — от 99% до 100% в течение длительного времени. Это также может привести к нагреванию телефона, что вредно для аккумулятора. Поэтому зарядка в течение дня лучше, чем ночью, делают вывод эксперты.

Лучше всего включить режим "Не беспокоить" и режим "В самолете". Или можно полностью выключить телефон на ночь, если вы не используете будильник.

Стоит заряжать телефон до 80%. Также важно не оставлять зарядное устройство слишком долго заряжать уже полностью заряженный аккумулятор. Если вы оставляете телефон подключенным к сети в течение длительного времени, то стоит снять чехол. Это поможет предотвратить его перегрев, — советуют специалисты.

