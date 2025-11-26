У жодному разі не заряджайте смартфон уночі: експерти пояснили, у чому криється небезпека

Як правило, краще уникати заряджання в нічний час, оскільки акумулятор заряджатиметься на 100%, а це може нашкодити гаджету, кажуть експерти.

Кожна повна зарядка вважається "циклом", а оскільки батарея розрахована на певну кількість циклів зарядки-розрядки, вона буде швидше зношуватися, йдеться в матеріалі видання techadvisor.com.

Якщо ви заряджаєте телефон вночі, ви гарантовано пропустите момент, коли телефон перевищить рекомендовану виробниками позначку в 80%, яка є оптимальною для забезпечення тривалого терміну служби акумулятора.

Хоча більшість сучасних смартфонів мають вбудовані датчики, що вимикають зарядку при досягненні 100%, вони витрачатимуть невелику кількість заряду, перебуваючи в режимі очікування. І телефон знову почне заряджатися.

Можливо, ви отримаєте "крапельний заряд", коли зарядний пристрій намагатиметься підтримувати телефон на рівні 100%, оскільки гаджет природним чином втрачає заряд протягом ночі. Це означає, що смартфон постійно коливається між повним зарядом і трохи нижче цього рівня — від 99% до 100% протягом тривалого часу. Це також може призвести до нагрівання телефону, що шкідливо для акумулятора. Тому заряджання протягом дня краще, ніж уночі, роблять висновок експерти.

Найкраще ввімкнути режим "Не турбувати" і режим "У літаку". Або можна повністю вимкнути телефон на ніч, якщо ви не використовуєте будильник.

Варто заряджати телефон до 80%. Також важливо не залишати зарядний пристрій занадто довго заряджати вже повністю заряджений акумулятор. Якщо ви залишаєте телефон підключеним до мережі протягом тривалого часу, то варто зняти чохол. Це допоможе запобігти його перегріванню, — радять фахівці.

